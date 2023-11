"Es war langweilig": Sargeant bucht Ticket für den DRS-Zug

Williams musste im Formel-1-Sprint von Brasilien zuschauen, wie AlphaTauri den nächsten Schritt in Richtung ihres siebten WM-Platzes macht. Während Yuki Tsunoda mit Platz sechs erneut drei Punkte abknabbern konnte, erlebte Williams einen fruchtlosen Sprint: Alexander Albon wurde lediglich 15., Logan Sargeant kam nur auf dem 20. und letzten Platz ins Ziel.

Der Amerikaner hatte eine andere Taktik gewählt und war neben den beiden Haas-Piloten der Einzige, der den Sprint auf Medium-Reifen bestritt. Doch ob er damit am Ende einen möglichen Vorteil hatte, konnte er nicht herausfinden, da er das ganze Rennen über in einem DRS-Zug steckte und nicht voran kam.

"Ich finde, irgendetwas muss sich ändern. Es war langweilig", lautet sein Fazit vom Sprint. "Ich saß einfach in einem DRS-Zug, und das in einem Rennen, das uns überhaupt nichts bedeutet."

"Wir haben ein bisschen gelernt, etwas über den Abbau, über den Medium-Reifen, und wir werden das für morgen nutzen. Aber für mich war es ein ziemlich langweiliges Rennen", so der Amerikaner, der sicher ist, dass er noch eine Menge Pace im Auto hatte, die er aber nicht nutzen konnte.

"Es wäre schön gewesen, eine Lücke in dem DRS-Zug zu finden, um ein wenig nach vorne zu kommen. Aber es ist, wie es ist", hadert er. "Morgen, wenn es zählt, werden wir deutlich mehr attackieren."

Es war bislang nicht das Wochenende von Sargeant. Eigentlich, so sagt er, sei seine Pace in Brasilien gut, "aber ich habe es einfach nicht zusammengebracht, als es notwendig war."

"Heute hatten wir einfach Probleme mit überhitzenden Hinterreifen. Wir hätten nicht viel mehr tun können. Morgen soll es kühler werden, was uns ein wenig mehr entgegenkommen sollte. Ich denke, wir haben einen Pacevorteil gegenüber einigen Autos vor uns. Wir haben 71 Runden, um das zu nutzen."

Albon hadert mit den Reifen: "So schlecht"

Auch für Teamkollege Alexander Albon war es ein frustrierender Sprint, was vor allem an den Reifen lag: "Die Pace war ordentlich, aber der Abbau ist einfach enorm. Es fühlt sich furchtbar an zu fahren", sagt der Thailänder.

"Es ist seltsam, denn mit dem hohen Abbau sollte man meinen, dass alle einfach auf härtere Reifen gehen sollten, aber die härteren Reifen sind hier so schlecht", kritisiert er. "Du musst den Soft benutzen, weil sie den notwendigen Grip bieten. Morgen wird es interessant werden. Die Strategie wird natürlich auf den Abbau ankommen, aber für mich sind die Reifen einfach nicht gut."

"Du musst sie so stark managen. Wir managen die Reifen sogar im Qualifying", sagt Albon. "Es war in Mexiko so, in Austin so. Der Abbau ist einfach hoch, vor allem wenn wir zu heißen Rennen und schwierigen Strecken kommen. Der Asphalt scheint sich richtig in die Reifen zu fressen."

Bei Albon kam hinzu, dass er nach dem Shootout eine unerwartet schlechte Ausgangslage hatte, weil er seine Runde in SQ1 durch die rote Flagge von Esteban Ocon nicht fahren konnte. "Wir haben zwar nicht erwartet, dass es heute einfach wird, aber das Sprintrennen mit beiden Autos in der letzten Reihe zu starten, spiegelt nicht unsere tatsächliche Leistung wider", sagt Dave Robson.

Hoffnung liegt auf Sonntag

Der Leiter der Fahrzeug-Performance gibt einen Einblick in die Strategie und sagt, dass sich das Team mit Hinblick auf Sonntag entschieden habe, beide Fahrer im Sprint auf unterschiedlichen Reifenmischungen fahren zu lassen.

"Alex war in der Lage, nach vorne zu fahren und die langsameren Autos vor ihm abzuschütteln, bevor er freie Fahrt fand und ein gutes Tempo vorlegte", sagt er. "Obwohl der Reifenverschleiß hoch und das Auto schwierig zu fahren war, war seine Stint-Pace im Vergleich zur Konkurrenz gut.

"Logan hatte eine ähnliche Pace, steckte aber in einem DRS-Zug fest, was das Überholen hier sehr schwierig macht. Nichtsdestotrotz hat er einige nützliche Daten und Erfahrungen gesammelt, die uns morgen helfen werden", so Robson.

"Alex startet in den morgigen Grand Prix in einer guten Position und hat die Möglichkeit, um einen Platz in den Punkterängen zu kämpfen. Logan startet etwas weiter hinten, aber er hat die Pace, um sich zu verbessern, und seine heutige Erfahrung wird ihm helfen, morgen anzugreifen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.