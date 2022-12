Sargeant über Superlizenzkampf in Abu Dhabi: "Weniger Druck als erwartet"

Audio-Player laden

Williams-Formel-1-Pilot Logan Sargeant sagt, er habe weniger Druck als erwartet verspürt, als er sich beim Saisonfinale der Formel 2 in Abu Dhabi die FIA-Superlizenz sichern musste, weil er "mit dem, was auf dem Spiel stand, im Reinen war".

Sargeant wurde am Rande des Großen Preises der Vereinigten Staaten als Williams-Fahrer für die Formel 1 im Jahr 2023 bekannt gegeben, allerdings nur unter der Bedingung, dass er sich für eine Superlizenz qualifizieren kann. Bei noch einer ausstehenden Runde im Unterbau der Königsklasse musste er unbedingt die 40-Punkte-Schwelle zu überschreiten.

Aufgrund der engen Tabellenkonstellation und der notorischen Launenhaftigkeit der Formel 2 war dies alles andere als selbstverständlich, doch Sargeant überstand das Abu Dhabi-Wochenende unbeschadet und sicherte sich mit dem vierten Platz sein Ticket für die Formel 1.

Sargeant: "Hatte mich damit abgefunden"

Sargeant war nur ein Missgeschick davon entfernt, seinen Formel-1-Traum in Rauch aufgehen zu sehen, und obwohl er zugab, dass der Erwerb der Lizenz eine Last von seinen Schultern war, fühlte er weniger Druck als erwartet, weil er sich damit abgefunden hatte, was auf dem Spiel stand.

"Ich denke, ich habe versucht, ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung zu finden", sagt Sargeant. "Und es war tatsächlich nicht so viel Druck, wie ich erwartet hatte, denn vor dem Wochenende war ich mir darüber im Klaren, was auf dem Spiel stand, und hatte mich damit abgefunden, also nahm ich den Druck einfach weg."

"Ich wusste, dass alles gut werden würde, wenn wir so fahren würden, wie wir es können, und wenn wir das gleiche Tempo wie das ganze Jahr über hätten. Aber in den Rennen musste ich eine gute Balance zwischen Über- und Unteraggressivität finden, wenn man so will."

"Ich glaube, ich wollte realistisch bleiben und mir bewusst sein, dass ich noch eine Aufgabe zu erledigen habe. Sicherlich war der Druck am Wochenende groß, und es fiel mir ein wenig Last von den Schultern, als wir den Job erledigt hatten."

Sargeant über "wirklich starke Rookie-Saison"

Sargeant fügt hinzu, dass er von Williams keine weiteren Ziele genannt bekommen hatte, die er in diesem Jahr erreichen musste, abgesehen davon, genügend Superlizenz-Punkte in einer, wie er es nannte, "starken Rookie-Saison" zu sammeln.

"Mir wurde nichts Bestimmtes gesagt", erklärt er. "Ich musste einfach nur gut abschneiden und irgendwo an der Spitze der Meisterschaft landen, um meine Superlizenz zu bekommen."

"Ich denke, wir hatten mit Carlin eine wirklich starke Rookie-Saison, und manchmal haben wir vielleicht nicht so gut gearbeitet, wie wir es hätten tun können. Aber ich denke, das Tempo, das wir gezeigt haben, war sehr stark, und wir haben die Meisterschaft gut abgeschlossen."

Sargeant: 2022 "eine Menge über Rennsport gelernt"

Sargeants einjähriger Aufenthalt in der Williams-Akademie hat es ihm ermöglicht, sich so gut wie möglich auf sein Formel-1-Debüt im Jahr 2023 vorzubereiten, da die Testfahrten vor der Saison in Bahrain begrenzt sein werden. Nur drei Tage werden die Teams zur Verfügung haben, wobei jeder Pilot nur eineinhalb Tage im Auto sitzen wird.

Auf die Frage, wie er sich seiner Meinung nach im Laufe des Jahres 2022 als Fahrer entwickelt hat, sagt er: "Ich habe das Gefühl, dass ich eine ganze Formel-2-Saison hinter mir habe und in diesem Jahr eine Menge über mich selbst und über den Rennsport gelernt habe."

"Ich habe das Gefühl, dass ich meine Qualifying-Leistungen wirklich gut hinbekommen habe. Aber am wichtigsten ist die Zeit, die ich im Formel-1-Simulator verbracht habe, die FT1s, die ich in letzter Zeit absolviert habe, und dieser letzte Test in Abu Dhabi - das gibt mir die Chance, meine Komfortzone zu verlassen und mich zu verbessern."

Weitere Co-Autoren: Kevin Hermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.