Sauber entkräftigt Gerüchte um Audi-Rückstand

Sauber besteht darauf, dass das Team und Audi auf dem "richtigen Weg" bleiben, trotz uneinheitlicher Leistungen in der Formel 1 und Spekulationen, dass das deutsche Motorenprogramm 2026 hinter dem Zeitplan liegen könnte.

Der Grand Prix von Belgien an diesem Wochenende markiert den Zeitpunkt vor genau einem Jahr, an dem Audi seinen Formel-1-Einstieg zur Saison 2026 offiziell angekündigt hat. Zunächst mit einem Werksmotorenprogramm, bevor später auch die Übernahme des Sauber-Teams bestätigt wurde.

Inzwischen hat Audi jedoch den CEO Markus Duesmann, die treibende Kraft hinter dem Einstieg, ersetzt. Es gibt auch weit verbreitete Spekulationen, dass das Motorenprogramm des Herstellers um Monate hinter dem Zeitplan zurückliegt. Audi hat im Juni bekannt gegeben, dass ein Einzylindermotor getestet wurde und ein vollwertiges Aggregat Anfang 2024 auf dem Prüfstand stehen wird.

Neben diesen potenziellen Hindernissen hat sich Sauber, das unter der Marke Alfa Romeo firmiert, in dieser Saison trotz der großen Unterstützung durch Audi schwergetan, endlich die Kostenobergrenze zu erreichen. Auf die Frage nach dem Stand des Programms für 2026 verteidigt Sauber-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi den Betrieb und sagt, dass keine Planänderung erforderlich sei.

Der italienische Anwalt betont: "Zunächst wundert es mich zu hören, dass das Audi-Projekt angeblich hinter dem Zeitplan sein soll. Wir haben diese Art von Informationen nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Was unser Programm betrifft, so ist es auf dem richtigen Weg. Wir arbeiten hart dran, das Team in den nächsten beiden Saisons zu entwickeln."

"Wir wissen, dass es Einschränkungen gibt, die auch mit dem Finanzreglement zusammenhängen, aber wir gehen mit Andreas Seidl alle unsere Schwächen an und versuchen, die besten Möglichkeiten auf dem Markt zu finden, um Qualität in unser Team zu bringen und unsere Einrichtungen zu entwickeln. Es gibt also weder für uns noch für Audi eine Veränderung."

Ex-McLaren-Teamchef Seidl hat seinen ehemaligen Woking-Kollegen und Technikchef James Key angeheuert, der Anfang des Jahres von Seidls Nachfolger Andrea Stella entlassen worden war. Das Alfa-Romeo-Team, das dank seines anfänglich leichteren Autos einen starken Start in die Saison 2022 erlebt hatte, belegte im vergangenen Jahr den sechsten Platz, ist nun aber auf den neunten Platz zurückgefallen.

Mit Blick auf die Entlassung von Audi-Chef Duesmann - eine Entscheidung, die auf die Ablösung des übergeordneten Volkswagen-Konzernchefs Herbert Diess folgt - sagt Alunni Bravi: "Das Audi-Projekt basiert nicht auf einer einzelnen Person, sondern ist ein Projekt für das gesamte Unternehmen, das, so würde ich sagen, auf jeder Ebene willkommen ist. Ich denke, dass es keine Veränderung gibt."

"Wir arbeiten als Team, alle zusammen, um für 2026 bereit zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass die Herausforderung leicht ist. Wir haben so starke Konkurrenten; wir müssen wirklich bescheiden sein und jeden Tag unser Bestes geben, denn die Konkurrenz ist für alle extrem groß, besonders für die Powerunit-Hersteller."

"Ich denke, dass die Konkurrenz im Jahr 2026 sehr, sehr stark sein wird. Wir müssen uns also auf unsere Arbeit konzentrieren, und daran hat sich auch durch den Weggang von Herrn Duesmann nichts geändert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.