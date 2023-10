Sauber hat "viele Erwartungen" an den Technischen Direktor James Key

James Key hat als neuer Technikchef bei Sauber bereits mit der Entwicklung des 2024er-Autos begonnen. Sauber-Teamvertreter Alessandro Alunni Bravi verrät, dass das Sauber-Team, das im kommenden Jahr nicht mehr Alfa Romeo heißt und ab 2026 als Audi am Start ist, "viele Erwartungen" an den neuen technischen Direktor hat.

Derzeit befindet sich das Team unter der Leitung von CEO Andreas Seidl in einer großen Wachstumsphase mit vielen Veränderungen. Key, der am 1. September kam und zuvor als technischer Direktor bei McLaren angestellt war, hat seine Arbeit aufgenommen und verschaffte sich beim Japan-GP die ersten Einblicke in die Abläufe des Teams. Xevi Pujolar, der zuvor als Leiter der Technik-Abteilung agierte, ist nun als "Renndirektor" des Teams tätig.

Die Veränderungen bei Sauber erfolgen schrittweise und die Ergebnisse seien von außen nicht immer sichtbar, sagt Alunni Bravi. "Wir sprechen nicht gerne zu viel", verrät der Teamvertreter gegenüber Motorsport.com. "Wir haben schon zu Beginn des Jahres gesagt, dass unser Entwicklungsplan im Januar 2023 beginnt." Daran hält Sauber noch immer fest.

Key hat "alle Bereiche des Teams im Auge"

"Wir haben mit der Verpflichtung von neuen Mitarbeitern begonnen, wir haben James Key und andere Schlüsselpositionen ernannt, die wir von Zeit zu Zeit bekannt geben werden", bestätigt der Italiener. "Und natürlich versuchen wir, alle unsere Schwächen zu beheben. Manchmal kann man sofort Ergebnisse sehen. Manchmal muss man aber auch ein wenig warten."

"Aber wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute Grundlage haben. Und natürlich müssen wir uns verbessern, denn die Konkurrenz ist sehr stark", weiß Alunni Bravi. Der Sauber-Teamvertreter verrät auch, dass Key alle Bereiche des Hinwiler Teams im Auge hat, und nicht nur die, die unter seiner direkten Kontrolle stehen.

"Er setzt sich nicht nur für das Projekt des Autos für 2024 ein", sagt der Italiener. "Sondern auch, um unsere Schwächen anzusprechen und mit seiner Erfahrung auch die richtige Richtung für die aktuellen Entwicklungen vorzugeben. Und natürlich auch, um unser Paket während des Rennwochenendes bestmöglich zu managen."

Alunni Bravi: "Wir erwarten viel von James"

"Wir erwarten viel von James. Er war mit uns in Suzuka, und ich denke, es war sehr wichtig für ihn, bei den Rennen dabei zu sein und auch zu sehen, wie wir auf der Strecke arbeiten", so Alunni Bravi. "James ist technischer Direktor, aber er hat viel Erfahrung in verschiedenen Funktionen innerhalb der technischen Abteilung."

Bei Sauber gibt es hinter den Kulissen viele Veränderungen Foto: Motorsport Images

"Das ist eine Arbeit, die wir gemeinsam mit Xevi Pujolar machen. Vielleicht gibt es einige Veränderungen, die nicht sichtbar sind, aber wir versuchen, uns von Rennen zu Rennen zu verbessern", sagt der Sauber-Sprecher. "Wir müssen uns verbessern, das ist klar. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Wir bauen ein Werksteam nicht an einem Tag auf. Unsere Reise hat bereits begonnen, und wir müssen in den nächsten zwei Jahren Fortschritte sehen."

