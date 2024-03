Sauber: Lösung für Boxenstopp-Probleme in Sicht

Bekommt Sauber seine Probleme bei den Boxenstopps bald in den Griff? Der Schweizer Rennstall hatte bei den ersten beiden Saisonrennen der Formel 1 2024 Schwierigkeiten beim Reifenwechsel: In Bahrain erwischte es Valtteri Bottas, und in Dschidda kostete Guanyu Zhou ein langsamer Boxenstopp eine Menge Zeit - und die Chance auf Punkte.

"Wir haben das Potenzial des Autos in den ersten beiden Rennen nicht umgesetzt, weil wir zwei Probleme beim Boxenstopp hatten", ärgert sich Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi.

Das hängt mit neuen Teilen zusammen, die der Rennstall über den Winter entwickelt hat. "Wir haben alle Teile neu designt, von der Nabe bis zur Mutter, um unsere Boxenstopps zu verbessern, und auch die Ausrüstung wurde verbessert", erklärt der Italiener.

Genau da liegt aber anscheinend das Problem: Laut Valtteri Bottas habe das Team feststellen müssen, dass sich die Teile im Training und bei den Testfahrten anders verhalten als im Rennen, wo die Temperaturen noch einmal andere sind. Dadurch hatte man Schwierigkeiten, das Rad beim Boxenstopp zu lösen.

Nach Dschidda habe man aber hart an einer Lösung gearbeitet. Helfen soll ein neues Design, "aber das braucht natürlich Zeit, auch in der Produktion", betont Alunni Bravi.

Daher habe man für dieses Wochenende noch keine 100-Prozent-Lösung. Man habe aber für Melbourne Maßnahmen für Fahrer und Mechaniker getroffen, um die Probleme zu mindern, "und bei den nächsten Rennen werden wir dann eine endgültige Lösung haben", verspricht der Italiener.

Dann will Sauber das Potenzial seines neuen Autos endlich umsetzen. "Dann sehen wir ein bisschen besser, wo wir stehen", sagt Bottas, der bislang nicht zufrieden ist mit dem Saisonstart: "Wir haben keine Punkte bislang, das ist natürlich nicht ideal", sagt er.

Bottas mit kuriosem Werbespot

Statt auf der Strecke sorgt Bottas derzeit eher neben der Strecke für Aufsehen. Erst im vergangenen Jahr hatte er einen Kalender mit seinem nackten Hintern herausgebracht, und auch sonst scheint er derzeit für jeden Spaß zu haben zu sein.

Vor dem Wochenende präsentierte er einen neuen kuriosen Werbespot, bei dem er sich selbst auf die Schippe nahm. "Das hat Spaß gemacht", grinst er. "Wir haben das im Grunde gleich gemacht, nachdem ich aus dem Flugzeug gestiegen war."

Im Spot für den Carsharing-Service Uber trägt Bottas einen auffällig blauen Anzug, den er später auch unterschrieb. Darin preist er einen Zweitwagen an, der unter anderem über eine Dusche und einen Wäscheständer verfügt, an dem er seine Badehose mit seinem Gesicht darauf aufhängen kann. Auch dabei: ein Ventilator, der seinen Vokuhila föhnt.

"Ich freue mich schon auf die Outtakes", lacht Bottas. "Sie hatten die ganze Idee, und als ich es gesehen habe, mochte ich es."

Bei Mercedes nicht das Selbstvertrauen

Seit seinem Wechsel zu Sauber scheint Bottas für solche Späße offener zu sein, während er bei Mercedes immer ernster wirkte. Bottas gibt zu: "Vielleicht hätte ich da Probleme mit meinem Selbstvertrauen gehabt, so etwas zu machen. Aber mit dem Alter und etwas mehr Erfahrung habe ich gelernt, mich nicht zu ernst zu nehmen."

Überrascht war Bottas auch darüber, dass er vor dem Rennen in Australien so groß beworben wurde. Denn der Sauber-Pilot ist dort auf Postern neben den Heimhelden Daniel Ricciardo und Oscar Piastri zu sehen. Bottas selbst wurde vor einigen Jahren zum Ehrenbürger Australiens ernannt.

"Das hat mir jemand geschickt. Ich dachte erst, es sei ein Witz", meint er. "Aber dann kam ich nach Melbourne und habe das große Plakat mit Oscar, Daniel und mir gesehen. Das ist echt cool."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.