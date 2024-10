Sauber mit großem Update Letzter und Vorletzter: "Endresultat nicht anders"

Es ist das letzte Aufbäumen gegen die rote Laterne, wenngleich wohl ein wirkungsloses: Sauber hat für den Schlussspurt in der Formel-1-WM noch einmal fleißig nachgerüstet und ist in Austin mit gleich vier großen Updates am C44 aufgeschlagen:

Neben einem gänzlich neuen Frontflügel, haben die Schweizer auch eine überarbeitete Vorderrad-Aufhängung gebracht, sowie neue Verkleidungen für die oberen Querlenker an der Hinterachse und modifizierte Luftleitbleche an gleicher Stelle. Allein: Der Blick auf die Zeitenliste offenbart am Freitag in Texas nichts Gutes für die Truppe aus Hinwil.

Die Plätze 18 und 20 im Training, und 19 und 20 im Sprint-Quali, gleichen weiter einem Offenbarungseid des künftigen Audi-Werksteams: "Das Qualifying heute war recht schwierig, weil der Wind zugenommen, und meine Konstanz beeinträchtigt hat", erklärt Valtteri Bottas, dem auch aufgefallen ist: "Das Endresultat sieht nicht anders aus als bei den jüngsten Rennen."

Doch Bottas, der auch gerne nächstes Jahr im Team bleiben möchte, und als Eigenwerbung zuletzt nicht müde wurde, seine Fähigkeiten als Entwickler und Motivator zu betonen, übt sich gleich mal in letzterer Disziplin: "Aber das Gefühl im Auto hat sich verbessert", sagt der Finne mit Blick auf die neuen Teile: "Die für dieses Rennen gebrachten Updates haben uns in eine bessere Position gebracht, und wir sind näher an der Konkurrenz dran."

Ob Valtteri Bottas 2025 noch im Sauber sitzt ist weiterhin unklar Foto: Motorsport Images

In Bottas' Fall heißt das im Sprint-Quali am Freitag "nur" 94 Tausendstel Rückstand auf Williams-Pilot Alex Albon. Der Thai-Brite legt dabei allerdings einen lupenreinen 360-Grad-Dreher hin, repräsentativ ist seine Zeit nicht. Schon realistischer sind die knapp drei Zehntel, die Bottas als 19. trotzdem noch zum Aufstieg in die nächste Runde fehlen.

Immer noch traumhafte Zahlen sind das allerdings, vergleicht man sie mit denen von Teamkollege Guanyu Zhou: Der Chinese erweist sich auf den letzten Metern seiner Karriere in der Königsklasse immer seltener als F1-tauglich, bummelt dem restlichen Feld auch in Austin stets abgeschlagen hinterher: In SQ1 sind es selbst auf Bottas 1,3 Sekunden, im Training zuvor sogar knappe zwei.

Zhou: Technik, Tracklimits und viel Frust

Zu seiner Ehrenrettung führt Zhou später ins Feld: "Es war ein sehr schwieriger Tag, gleich von Beginn an, mit einigen technischen Problemen, die uns etwas Streckenzeit gekostet haben, wodurch wir nur wenige Runden fahren konnten im ersten Training. An einem Sprint-Wochenende können wir uns das nicht leisten", ärgert sich der Chinese: "Wir wussten also, dass der Tag hart wird."

Noch härter macht ihn die Streichung seiner besten Rundenzeit in SQ1, wie Zhou verrät: "Auf diesem Versuch war ich nur ein halbes Zehntel hinter Valtteri", erklärt der Sauber-Pilot, der dennoch weiß: "Das wäre trotzdem nicht genug gewesen, um aus der letzten Reihe rauszukommen. Es ist frustrierend, wenn du das Gefühl hast, das Meiste aus dem Auto rauszuholen, nah an deinem Teamkollegen bist, und dennoch sind wir beide hinten im Feld."

Bottas fordert indes: "Wir müssen mehr Stabilität finden. Der Plan ist also das Set-up morgen nach dem Sprint für Sonntag zu feintunen, mit dem Ziel, morgen etwas mehr zu machen, und uns für das Rennen in eine bessere Position zu bringen." Eine einzige Positionsverbesserung würde dafür in der letzten Reihe schon reichen, aber die Trauben scheinen für Sauber, auch mit den frischen Updates, weiter zu hoch zu hängen ...