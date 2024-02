Sauber sicher: Andere Teams bauen vordere Aufhängung auch um

Sauber-Technikchef James Key glaubt, dass noch weitere Teams auf die Pullrod-Aufhängung vorne setzen werden, die bei Red Bull und McLaren zum Erfolg geführt hat. Auch Sauber hat für die Formel-1-Saison 2024 ein anderes Konzept benutzt und von Push- auf Pullrod vorne umgestellt - hinten bleibt man bei der bisherigen Pushrod-Variante.

Damit geht man den gleichen Weg, den schon Red Bull und McLaren bestritten haben - und für den MCL60 war Key 2023 noch selbst verantwortlich. Daher war er froh zu sehen, dass auch Sauber für dieses Jahr auf diese Variante gesetzt hat.

Denn als Key im September zum Schweizer Team stieß, war es zu spät, um das Grundkonzept noch zu ändern. Doch der Engländer glaubt, dass Sauber nicht die einzigen sein werden: "Ich erwarte, dass auch andere folgen werden, weil es grundsätzlich das Richtige ist", sagt er. "Am Ende ist es besser, auch wenn du Kompromisse eingehen musst."

Denn die Pullrod-Aufhängung bringe vor allem aerodynamische Vorteile. "Es geht vor allem darum, die Verwirbelungen des Vorderrades zu managen, und es gibt viele andere komplizierte Funktionen, die man versucht, um den Reifen herum zu erzeugen", sagt Key.

"Und es ist eines der wenigen Elemente, die man zwischen dem Frontflügel und dem Rest des Autos hat. Man will es also aerodynamisch optimal nutzen", betont er.

Dafür habe die Variante mechanisch einige Nachteile und sei überhaupt nicht das, was man bei einem Auto haben möchte. "Es ist kein schönes Aufhängungsdesign. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, all die mechanischen Kompromisse zu überwinden, sobald man die Aerodynamik in den Griff bekommen hat."

Sauber C44 Foto: Sauber F1 Team

Doch Key lobt: "Da hat das Team großartige Arbeit geleistet. Ich denke, wir müssen noch ein paar Schritte machen, denn das ist nicht einfach. Aber sie haben einen großartigen Job gemacht, denn es war der erste Versuch von Sauber, Pullrod zu verwenden."

Und während die Angelegenheit an der vorderen Aufhängung schwierig scheint, gibt es für den Technikchef hinten keine Diskussion: "Das ist gar kein Thema, weil es mechanisch besser ist, auf Pushrod zu setzen, alleine aus Verpackungsgründen. Mehr ist da nicht drin. Vorne ist das eine andere Story, und ich schätze, dass andere das auch aufgreifen werden."

Mit Bildmaterial von Sauber.