Verbotene Werbung: Sauber kann Stake nicht überall als Name nutzen

Sauber wird in der Formel-1-Saison 2024 nicht immer mit dem gleichen Namen antreten, sondern zwischen Stake und Kick wechseln - je nach den lokalen Glücksspielgesetzen im Land des Grand Prix. Ähnlich hatte man es schon im vergangenen Jahr gehandhabt, damals allerdings noch nicht so offensichtlich.

Der Rennstall hatte das Online-Casino Stake schon im vergangenen Jahr im Teamnamen integriert, damals als Alfa Romeo F1 Team Stake. In Australien, Spanien, Belgien und Katar trat jedoch Sponsor Kick an die Stelle von Stake und bekam in Belgien sogar eine eigene Lackierung.

In diesem Jahr hat man allerdings das Problem, dass Sauber sein Team komplett nach seinem Sponsor benannt hat. Eine offizielle Änderung des Teamnamens tritt daher nun noch deutlicher in Erscheinung und wird erneut in den Ländern vorgenommen, wo Werbung für Glücksspiel verboten ist.

"Wie Sie wissen, haben wir letztes Jahr je nach Land, in dem wir Rennen fahren, zwei verschiedene Namen verwendet", sagt Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi. "Wir werden uns an alle vor Ort geltenden Gesetze halten, und dort, wo Stake verboten ist, wo also Glücksspielwerbung verboten ist, werden wir einen anderen Namen verwenden."

Der wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem zweiten Sponsor Kick zu tun haben, den der Italiener als "einen unserer wichtigsten Partner" anpreist. Auch der Chassisname lautet offiziell Kick Sauber, was es zur wahrscheinlichsten Lösung macht.

Präsentation nur als Vorgeschmack

Mit der Unterstützung von Stake nutzt Sauber die zwei Zwischensaisons zwischen der Alfa-Romeo- und der Audi-Ära, um eine neue Identität zu schaffen. Dies wurde durch die Umstellung auf eine grüne Lackierung und eine große Eröffnungsveranstaltung in London am Montagabend unterstrichen, an der VIPs und Influencer teilnahmen.

"Für mich war das bisher fantastisch", sagt Alunni Bravi. "Und ich denke, heute seht ihr eine Art Absichtserklärung für alles, was wir in dieser Saison tun werden. Dies ist nur der erste Moment, aber wir haben viele Aktivitäten, die wir während der Saison durchführen werden."

"Natürlich gibt es unter dem Dach von Stake verschiedene Marken, einschließlich Glücksspiel und Wetten, aber es ist ein sehr dynamisches Unternehmen, das uns helfen wird, unsere Fangemeinde wirklich zu erweitern und ein neues Ziel zu erreichen, das für unser Team und alle unsere Partner sehr wichtig ist", sagt er weiter.

Frische Identität

Alunni Bravi betont bei der Präsentation, dass der Wechsel weg von Alfa Romeo dem Team mehr Flexibilität auf der Marketingseite verschafft hat: "Dieses Jahr ist es für uns einfacher, wir haben eine neue und klare Identität", sagt er.

"Wir beginnen hier mit einer Veranstaltung, die meiner Meinung nach zeigt, was wir mit einem neuen Motto für das Team tun wollen, nämlich 'unleashed' (deutsch: entfesselt), was für uns wirklich die Art und Weise bedeutet, wie wir kommunizieren wollen, wie wir wahrgenommen werden wollen."

"Natürlich muss dies auch durch die Ergebnisse auf der Strecke unterstützt werden. Wir arbeiten alle zusammen, um eine bessere Arbeit und mehr Leistung zu erbringen. Es ist wichtig, dass wir alles haben", so Alunni Bravi.

"Ein Formel-1-Team ist nicht nur ein Rennstall. Natürlich ist es ein großer Betrieb. Und wir müssen in allen Bereichen arbeiten, auf der Strecke, abseits der Strecke, auf der technischen Seite und auch auf der kommerziellen Seite. Und ich denke, dass wir mit Stake wichtige Ziele erreichen werden, die auch der Formel 1 einen Mehrwert bringen werden."

Mit Bildmaterial von Sauber.