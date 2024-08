Sauber: Strecke und Wind sorgen für "schwächste" Saisonleistung

"Ich hatte nicht erwartet, dass die Leistung so schlecht sein würde", räumt Valtteri Bottas nach dem Grand Prix der Niederlande ein und spricht vom bisher "schwächsten" Rennwochenende des Sauber-Teams in dieser Formel-1-Saison.

Der Finne und sein Teamkollege Guanyu Zhou konnten im Kampf um die Punkte nicht mitreden und beendeten das Rennen auf den Plätzen 19 und 20. Zudem waren sie die einzigen Fahrer, die vom Sieger Lando Norris zweimal überrundet wurden.

"Der Start war eigentlich in Ordnung, und wir waren im Vergleich zu unserer Ausgangsposition an einem guten Platz. Aber nach etwa fünf oder sechs Runden merkte ich, dass ich Schwierigkeiten hatte, dem Feld zu folgen. Da wusste ich, dass wir nicht ganz das Tempo hatten", beschreibt Bottas sein Rennen.

Strecke in Zandvoort hebt Schwächen hervor

"Ich hatte gehofft, dass es mit anderen Reifenmischungen vielleicht besser werden würde, aber das war nicht der Fall. Wir haben alle Reifen ausprobiert, also liegt es nicht an den Reifen, sondern am Auto. Es funktioniert einfach nicht auf dieser Strecke."

Sie habe die Schwächen des Autos offen gelegt und besonders bestraft, meint Bottas: "Wir waren in diesem Jahr bei keinem der Rennen so schwach, und es ist nicht so, dass wir einen Rückschritt gemacht haben. Diese Strecke hat die Schwächen des Autos wirklich hervorgehoben - mit den überhöhten Kurven, den Neigungen und dazu noch der Wind. All das hat die Empfindlichkeit des Autos verstärkt."

Dabei betont der Finne vor allem die Anfälligkeit für Seiten- und Rückenwind. "Wenn man durch überhöhte Kurven und Schräglagen fährt, wird es noch schlimmer, weil die Fahrzeughöhe nicht im richtigen Bereich liegt", erklärt er die Problematik.

"Das gesamte Auto ist einfach zu unausgewogen, zu instabil. Es ist keine stabile Plattform, und alles, was es stört, wie Seitenwind, macht die Dinge noch viel schlimmer."

Warum Bottas trotzdem noch optimistisch bleibt

Bottas glaubt nicht, dass das Problem noch im Laufe der Saison behoben werden kann, sondern eher ein langfristiges Projekt ist. "Ich denke nicht, dass es eine schnelle Lösung gibt, aber diese Strecke ist ziemlich einzigartig und diese Art von Wind haben wir selten, also bin ich immer noch optimistisch, dass wir bessere Wochenenden haben können und hoffe, dass dies der Ausreißer war", sagt der Finne.

Er hofft, dass das Team auch kurzfristig daraus lernen kann: "Ich hatte nicht erwartet, dass es so schwierig sein würde. Aber zumindest haben wir gesehen, wo wir Schwächen haben, und jetzt haben wir eine klare Richtung, wo wir uns verbessern können."