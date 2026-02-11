Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Schade um das tolle Auto": Toto Wolff spricht über Unfall von Kimi Antonelli

Formel 1
Formel 1
"Schade um das tolle Auto": Toto Wolff spricht über Unfall von Kimi Antonelli

"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Formel 1
Formel 1
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Formel 1
Formel 1
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

IndyCar
IndyCar
Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

Lewis Hamilton verrät, wer in diesem Jahr sein neuer Renningenieur ist

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton verrät, wer in diesem Jahr sein neuer Renningenieur ist

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"

Formel 1
Formel 1
Pat Symonds sicher: Kritik an Sergio Perez "völlig unverdient"

Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1

Formel 1
Formel 1
Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1
Formel 1

"Schade um das tolle Auto": Toto Wolff spricht über Unfall von Kimi Antonelli

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hat seinen brandneuen AMG geschrottet: Nun hat sich auch Teamchef Toto Wolff zu dem schweren Unfall am Samstagabend geäußert

Sönke Brederlow
Bearbeitet:
"Es ist nur ein Auto": Mercedes-Teamchef spricht über Unfall von Kimi Antonelli

Toto Wolff hat sich zum Unfall von Kimi Antonelli geäußert

Foto: Sutton Images

Kurz vor dem Wintertest in Bahrain hat Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli seinen brandneuen Dienstwagen geschrottet: Der 19-jährige Italiener verlor am Samstagabend auf einer Schnellstraße unweit seines Hauses in San Marino offenbar die Kontrolle über seinen 612-PS-Boliden und krachte in die Leitplanken.

Dabei hatte Antonelli die Schlüssel für sein neues Auto erst vor wenigen Tagen in Empfang genommen: Der Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ aus der streng limitierten Motorsport Collectors Edition und mindestens 200.000 Euro wert, ist jetzt schon Schrott.

Am ersten Tag der Testfahrten äußert sich auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu dem Vorfall. "Ich glaube, es ist ihm peinlicher als allen anderen - und das ist das Wichtigste", sagt der Österreicher gegenüber Sky und kann sich das Schmunzeln nicht verkneifen.

"Ich habe ihn sofort gefragt, ob sich irgendjemand verletzt hat, ob er sich wehgetan hat oder - Gott behüte - jemand anderes", ergänzt Wolff, der jedoch Entwarnung gibt: "Nein, das war nicht der Fall." Der Unfall passierte offenbar in der Nacht zu Sonntag, als kaum Verkehr auf den Straßen in San Marino herrschte.

Warum Kimi Antonelli den AMG in Italien fahren darf

Antonelli hatte seinen Führerschein erst im Januar 2025 bestanden, kurz vor seinem Debüt in der Formel 1. Doch eigentlich gelten für Fahranfänger in Italien strikte Vorgaben: Sie dürfen auf den Autobahnen nicht schneller als 100 km/h fahren, zudem gilt im ersten Jahr eine Leistungsbeschränkung von 55 kW (ca. 75 PS) pro Tonne.

Trotzdem durfte der 19-Jährige seinen neuen Dienstwagen, der von einem 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 mit 612 PS angetrieben wird, offiziell fahren. Das liegt daran, dass Antonelli eine Lücke nutzte und seine Führerscheinprüfung nicht in Italien, sondern in San Marino absolviert hat. Dort gelten die Vorschriften für Neulinge nicht.

Nun bleibt neben dem angekratzten Ego des jungen Italieners auch ein schwer demolierter Mercedes zurück. "Schade um das tolle Auto", sagt Wolff. "Aber am Ende ist es nur ein Auto, auch wenn es der beste AMG ist." Unklar ist, ob Antonelli mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel "Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"
Mehr von
Sönke Brederlow

Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Formel 1
Formel 1
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Lewis Hamilton verrät, wer in diesem Jahr sein neuer Renningenieur ist

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton verrät, wer in diesem Jahr sein neuer Renningenieur ist

Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1

Formel 1
Formel 1
Mercedes-Teamchef: Der Red-Bull-Motor ist "der Maßstab" in der Formel 1
Mehr von
Andrea Kimi Antonelli

Nach wenigen Tagen: Kimi Antonelli zerstört seinen neuen Dienstwagen

Formel 1
Formel 1
Nach wenigen Tagen: Kimi Antonelli zerstört seinen neuen Dienstwagen

Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen

Formel 1
Formel 1
Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen

​​Vorteil Rookies? Kimi Antonelli sieht in der F1-Saison 2026 eine riesige Chance

Formel 1
Formel 1
​​Vorteil Rookies? Kimi Antonelli sieht in der F1-Saison 2026 eine riesige Chance
Mehr von
Mercedes

"Geheime Treffen": Wolff schließt FIA-Eingriff wegen Motoren nicht aus

Formel 1
Formel 1
"Geheime Treffen": Wolff schließt FIA-Eingriff wegen Motoren nicht aus

Stroll stichelt gegen Russell: "Wird ihm egal sein, wenn er vorne ist"

Formel 1
Formel 1
Stroll stichelt gegen Russell: "Wird ihm egal sein, wenn er vorne ist"

Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?

Formel 1
Formel 1
Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?

Aktuelle News

"Schade um das tolle Auto": Toto Wolff spricht über Unfall von Kimi Antonelli

Formel 1
F1 Formel 1
"Schade um das tolle Auto": Toto Wolff spricht über Unfall von Kimi Antonelli

"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Formel 1
F1 Formel 1
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"

Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Formel 1
F1 Formel 1
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert

Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht

IndyCar
INDY IndyCar
Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht