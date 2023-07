Schauspieler-Streik: Was bedeutet das für den neuen Formel-1-Film?

In den Vereinigten Staaten von Amerika streiken Hollywood-Schauspieler und Brad Pitt zeigt sich offenbar solidarisch mit der Gewerkschaft SAG-AFTRA, die Honorar-Fragen geklärt wissen will. Aber welche Auswirkungen hat das auf den neuen Formel-1-Film, dessen Dreharbeiten bereits begonnen haben und in dem Pitt eine Hauptrolle spielt?

Spekulationen zufolge soll die Produktion des Films für die Dauer des Streiks angehalten worden sein. Das aber entspricht nicht der Wahrheit: Die Dreharbeiten laufen weiter. (Hier alle bisher bekannten Informationen zum Film abrufen!)

Denn nach der "Premiere" beim Großbritannien-Grand-Prix ist der fiktive APXGP-Rennstall von Pitt (als Sonny Hayes) und Damson Idris (als Joshua Pearce) auch beim Ungarn-Grand-Prix wieder dabei. Das "elfte Team" der Formel 1 hat bereits seine Garagen in der Boxengasse am Hungaroring eingerichtet und wird am Wochenende wieder Aufnahmen für den Film anfertigen.

Geplant ist erneut keine echte Rennteilnahme, sondern das Abdrehen von Szenen wie Boxenstopps und Parc-ferme-Situationen. Auch auf der Strecke soll wieder gefilmt werden, genauso wie in der Startaufstellung vor dem Grand Prix - ob mit Pitt vor Ort oder nicht, einzig das ist noch unklar. Zwingend notwendig ist der Schauspieler nicht: Bei Fahrszenen wird er teilweise von Profifahrern gedoubelt.

Der Formel-1-Zirkus aber hat es Pitt angetan, wie er schon in Silverstone bei 'Sky' England erklärte: "Als Unbeteiligter hat man ja keine Ahnung, wie es braucht, um ein Rennfahrer zu sein:" Er schwärmt vor allem von der erforderlichen "Aggressivität und Geschicklichkeit" im Cockpit.

Formel-1-Fahrer seien "großartige Sportler", meint Pitt. "Ich habe richtig viel Respekt vor allen Rennfahrern in allen Serien. Und ich bleibe hier [im Fahrerlager], bis sie mich rauswerfen, weil ich es liebe. Es ist der Traum, den jeder von uns träumt."

Wann der Film mit Pitt in die Kinos kommt ist übrigens noch genauso unklar wie der Name des Films. Beides haben die Produzenten um Lewis Hamilton bisher bewusst offengelassen und wollen es erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.