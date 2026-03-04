Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Formel 1
"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

DTM
Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

24h Le Mans
Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Formel 1
Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

Formel 1
Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

Katar-GP auf der Kippe: Das sagt MotoGP-Boss Carmelo Ezpeleta

MotoGP
Lusail
Katar-GP auf der Kippe: Das sagt MotoGP-Boss Carmelo Ezpeleta

Trotz Cadillac-Deal: Warum Herta den härtesten Weg nach oben wählt

Formel 1
Trotz Cadillac-Deal: Warum Herta den härtesten Weg nach oben wählt
Reaktion
Formel 1

"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Audi hat bei Experte Marc Surer einen positiven Eindruck hinterlassen - Nicht nur der neue Motor funktioniere, auch beim Chassis sei das Team "auf einem guten Weg"

Ruben Zimmermann Kevin Scheuren
Veröffentlicht:
"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Kann Audi direkt in den ersten Rennen in die Top 10 fahren?

Foto: AFP

Wo steht Audi vor dem Auftakt in die Formel-1-Saison 2026? Experte Marc Surer ist nach den Eindrücken der Wintertestfahrten optimistisch und erklärt: "Jetzt sieht es schon so aus, dass der Audi in der Lage ist, auf Anhieb in die Punkte zu fahren."

In einem exklusiven Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erklärt er: "Ich habe von denen erwartet, dass sie einen Antriebsstrang bauen, der sofort funktioniert." Er erinnert an die "verschiedenen Aufgaben, die Audi in der Vergangenheit angenommen hat."

Konkret verweist Surer unter anderem auf die Erfolge, die Audi in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) oder bei der Rallye Dakar feiern konnte. Daher habe für ihn kein Zweifel daran bestanden, dass man auch das neue Motorenreglement in der Formel 1 meistern werde.

Ein größeres Fragezeichen sei für ihn das Chassis gewesen. "Der Sauber, das war ja nicht unbedingt ein super Chassis in der Vergangenheit", erinnert er. Die Saison 2025 beendete das Audi-Vorgängerteam auf dem neunten und vorletzten WM-Rang.

Doch auch beim Chassis scheine man in Hinwil nun "auf einem guten Weg zu sein", so Surer. "Das heißt, die Zusammenarbeit scheint zu funktionieren", betont er. Zwar habe es bei den Tests auch einige "Anfangsschwierigkeiten" gegeben. Das seien aber "nur Kleinigkeiten" gewesen.

Den Test in Bahrain beendete Gabriel Bortoleto in der Zeitenliste auf dem zehnten Platz. Damit sortierte sich Audi im vorderen Mittelfeld hinter Alpine und Haas ein und ließ unter anderem Teams wie die Racing Bulls oder Williams hinter sich.

Zwar haben die nackten Testzeiten in der Formel 1 nicht die größte Aussagekraft, doch auch abgesehen davon sei es "stark" gewesen, was Audi in Bahrain gezeigt habe, so Surer, der dem Team in den kommenden Jahren durchaus Erfolge in der Formel 1 zutraut.

Der Rennstall selbst hat 2030 als das Jahr ausgegeben, ab dem man um den WM-Titel mitkämpfen möchte. "Wenn sie so weitermachen, so Fortschritte machen wie jetzt, wird das viel früher der Fall sein", glaubt Surer.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt
Mehr von
Ruben Zimmermann

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Experte: Williams-Probleme im Winter "bedenklich"

Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr

Formel 1
Formel 1
Piastri: McLaren zu Saisonbeginn in anderer Position als vor einem Jahr
Mehr von
Marc Surer

Marc Surer: Darum wird das zweite Ferrari-Jahr von Lewis Hamilton besser

Formel 1
Formel 1
Marc Surer: Darum wird das zweite Ferrari-Jahr von Lewis Hamilton besser

Marc Surer kritisiert Marionetten-Fahrer: "Kann nicht sein!"

Formel 1
Formel 1
Marc Surer kritisiert Marionetten-Fahrer: "Kann nicht sein!"

Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

Formel 1
Formel 1
Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum
Mehr von
Audi

Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

Formel 1
Formel 1
Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

Trick von Alpine kopiert: Audi baut um

Formel 1
Formel 1
Trick von Alpine kopiert: Audi baut um

"Bedeutende Fortschritte": Audi mit positivem Testfazit

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
"Bedeutende Fortschritte": Audi mit positivem Testfazit

Aktuelle News

"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Formel 1
"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt

Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

DTM
Nach Fehlstart: So lief der entscheidende Test für den exklusiven DTM-Reifen

Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Formel 1
Jack Doohan: Habe bei Alpine nie eine echte Chance gehabt

Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"

24h Le Mans
Entwicklung des 9X8: Peugeot-Teamchef hat "mehrere Dinge auf der Agenda"