"Scheint zu funktionieren": Was Marc Surer an Audi beeindruckt
Audi hat bei Experte Marc Surer einen positiven Eindruck hinterlassen - Nicht nur der neue Motor funktioniere, auch beim Chassis sei das Team "auf einem guten Weg"
Kann Audi direkt in den ersten Rennen in die Top 10 fahren?
Wo steht Audi vor dem Auftakt in die Formel-1-Saison 2026? Experte Marc Surer ist nach den Eindrücken der Wintertestfahrten optimistisch und erklärt: "Jetzt sieht es schon so aus, dass der Audi in der Lage ist, auf Anhieb in die Punkte zu fahren."
In einem exklusiven Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de erklärt er: "Ich habe von denen erwartet, dass sie einen Antriebsstrang bauen, der sofort funktioniert." Er erinnert an die "verschiedenen Aufgaben, die Audi in der Vergangenheit angenommen hat."
Konkret verweist Surer unter anderem auf die Erfolge, die Audi in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) oder bei der Rallye Dakar feiern konnte. Daher habe für ihn kein Zweifel daran bestanden, dass man auch das neue Motorenreglement in der Formel 1 meistern werde.
Ein größeres Fragezeichen sei für ihn das Chassis gewesen. "Der Sauber, das war ja nicht unbedingt ein super Chassis in der Vergangenheit", erinnert er. Die Saison 2025 beendete das Audi-Vorgängerteam auf dem neunten und vorletzten WM-Rang.
Doch auch beim Chassis scheine man in Hinwil nun "auf einem guten Weg zu sein", so Surer. "Das heißt, die Zusammenarbeit scheint zu funktionieren", betont er. Zwar habe es bei den Tests auch einige "Anfangsschwierigkeiten" gegeben. Das seien aber "nur Kleinigkeiten" gewesen.
Den Test in Bahrain beendete Gabriel Bortoleto in der Zeitenliste auf dem zehnten Platz. Damit sortierte sich Audi im vorderen Mittelfeld hinter Alpine und Haas ein und ließ unter anderem Teams wie die Racing Bulls oder Williams hinter sich.
Zwar haben die nackten Testzeiten in der Formel 1 nicht die größte Aussagekraft, doch auch abgesehen davon sei es "stark" gewesen, was Audi in Bahrain gezeigt habe, so Surer, der dem Team in den kommenden Jahren durchaus Erfolge in der Formel 1 zutraut.
Der Rennstall selbst hat 2030 als das Jahr ausgegeben, ab dem man um den WM-Titel mitkämpfen möchte. "Wenn sie so weitermachen, so Fortschritte machen wie jetzt, wird das viel früher der Fall sein", glaubt Surer.
