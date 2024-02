Schlechtes "Timing": Hätte Mercedes versucht, Leclerc zu bekommen?

Der Fokus liege nun erst einmal auf der anstehenden Formel-1-Saison 2024, betont Mercedes-Teamchef Toto Wolff, als er gefragt wird, wer Lewis Hamilton bei dem Team aus Brackley ersetzen könnte? Der Rekordweltmeister wird 2025 zu Ferrari wechseln.

"Wir haben zwei hervorragende Fahrer [für 2024]", stellt Wolff klar und betont, dass er keine Eile dabei habe, einen Nachfolger für Hamilton zu finden. Der Österreicher merkt zudem an: "Etwas, über das [bei der Fahrerfrage] nicht genug gesprochen wurde, ist George."

Hamiltons Noch-Teamkollege George Russell habe nämlich "das Potenzial, der nächste Leader im Team zu werden. Er stammt aus der Generation von Lando [Norris] und [Charles] Leclerc und einigen anderen", lobt Wolff den 25-Jährigen.

"Ich könnte mir keinen [anderen] neuen Teamleader wünschen, wenn Lewis geht", betont Wolff und stellt klar: "Wir haben ein so solides Fundament, einen so schnellen, talentierten und intelligenten Mann im Auto, dass wir nur noch die richtige Wahl für den zweiten Fahrer treffen müssen."

Das kann man durchaus so interpretieren, dass Mercedes nicht zwangsläufig nach einem neuen "Starfahrer" aus der Kategorie Hamilton oder Max Verstappen suchen wird. Wolff stellt klar: "Ich mag Veränderungen immer, denn sie bieten auch Chancen."

Leclerc-Verlängerung ein Cleverer Zug von Ferrari

Er zieht einen Vergleich zum überraschenden Rücktritt von Nico Rosberg Ende 2016 und erklärt: "So wie wir die Situation mit Nico angenommen haben, [...], freue ich mich darauf, zusammen mit meinen Kollegen die richtigen Entscheidungen für das Team zu treffen."

"Vielleicht ist es eine Chance, etwas Mutiges zu tun", so Wolff, für den es ohnehin schwierig werden dürfte, an einen der absoluten Topfahrer der Formel 1 heranzukommen. Denn auch er selbst weiß, dass diese teils langfristige Verträge unterschrieben haben.

"Einige Verträge wurden vor ein paar Wochen unterzeichnet", sagt Wolff und erklärt, diese Optionen wären für Mercedes "interessant gewesen, aber das Timing hier hat uns ein bisschen gestört." Er nennt zwar keine Namen, aber es ist klar, um wen es sich handelt.

Denn zu Beginn des Jahres verlängerten Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) jeweils ihre Verträge. Für Mercedes besteht das unglückliche Timing darin, dass beide einen neuen Kontrakt unterschrieben, bevor man wusste, dass man einen Ersatz für Hamilton braucht.

Aus Ferrari-Sicht war es daher ein cleverer Schachzug, zunächst den Vertrag mit Leclerc zu verlängern und erst danach den Hamilton-Wechsel einzutüten. Denn dadurch hat Mercedes nun keine Chance mehr, zu "kontern" und sich seinerseits Leclerc zu schnappen.

Wolff: Antonelli soll sich auf Formel 2 konzentrieren

Doch womöglich muss Wolff auch gar nicht bei einem anderen Team wildern, denn mit dem Italiener Andrea Kimi Antonelli hat man ein echtes Supertalent im eigenen Nachwuchsprogramm, das in diesem Jahr in der Formel 2 an den Start gehen wird.

Könnte er also die "mutige" Lösung sein, von der Wolff spricht? "Kimi ist bei Mercedes, seit er elf Jahre alt ist", betont Wolff und erklärt, dass dieser bislang "sehr erfolgreich" in den Nachwuchsserien gewesen sei. Trotzdem bremst er die Erwartungen zunächst etwas.

"Ich denke, das Wichtigste in dieser Phase ist, dass er sich auf die Formel 2 konzentriert", betont er und erklärt, dass "Gerüchte" da nicht hilfreich seien. Wolff erinnert: "Er ist erst vor ein paar Jahren aus dem Kartsport gekommen und er ist noch nicht einmal 18."

"Ich würde also lieber in diesem Stadium keine Spekulationen darüber anstellen, dass Kimi in die Formel 1 kommt", so Wolff. Eine Absage ist das aber keinesfalls, und tatsächlich liest sich Antonellis bisherige Bilanz im Formelsport ziemlich beeindruckend.

2022 konnte er gleich in seiner ersten kompletten Saison die Italienische und auch die Deutsche Formel 4 gewinnen, im vergangenen Jahr folgten als Rookie zwei Formel-Regional-Titel, weshalb er die Formel 3 in dieser Saison auslässt und direkt in die Formel 2 aufsteigt.

Und laut Toto Wolff soll er sich nun erst einmal auf diese neue Aufgabe konzentrieren, bevor man ernsthaft über einen möglichen Formel-1-Aufstieg diskutiert.

