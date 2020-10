Schlechtwetter: Formel-1-Freitag am Nürburgring ohne Fahrbetrieb

Regen und Nebel, schon am Morgen und erneut am Nachmittag: Die Formel 1 blieb beim Trainingsauftakt zum Eifel-Grand-Prix 2020 auf dem Nürburgring (alle Formel-1-Rennen im Liveticker verfolgen!) am Freitag komplett in den Garagen. Beide Trainingseinheiten wurden zwar formell gestartet, die Boxengasse aber blieb jeweils durchgängig geschlossen.

Der Grund: Dichter Nebel machte es den Rettungshubschraubern vor Ort unmöglich, zu einem eventuell notwendigen Flug ins nächstgelegene Krankenhaus zu starten. Und wenn die Hubschrauber nicht eingesetzt werden können, darf die Formel 1 nicht fahren. Genau dieser Fall ist am Nürburgring eingetreten, sowohl im ersten Training als auch im zweiten.

"Wir haben uns die Wetterlage in 30-Minuten-Intervallen angesehen", erklärt Formel-1-Rennleiter Michael Masi. "Die Bedingungen in der Eifel sind wirklich einmalig."

Rennleiter Michael Masi erklärt die Absage

Und Masi stellt klar: Der Regen und die Nässe sind nicht das Problem, sondern der Nebel. "Die Sache ist die: Der Rettungshubschrauber kann nicht starten. Es wäre nicht möglich, ein Krankenhaus anzufliegen, selbst wenn der TV-Helikopter über der Strecke kreist. Wir können das Training aus Sicherheitsgründen einfach nicht freigeben."

Er habe aber die Hoffnung auf eine Wetterbesserung im weiteren Wochenendverlauf, sagt Masi weiter. O-Ton: "Die Vorhersage sieht besser aus. Wir arbeiten aber auch bereits an Ersatzplänen für den Fall, dass wir eine ähnliche Situation bekommen." Details dazu nannte der Formel-1-Rennleiter aber nicht.

Dafür sprachen während der ausgefallenen zweiten Trainingseinheit Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und Alfa-Romeo-Freitagsfahrer Mick Schumacher in der Boxengasse ausführlich miteinander. Vettel zeigte Schumacher dabei auch sein Helmdesign mit der Hommage an dessen Vater Michael Schumacher.

Und auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff gesellte sich zur Gesprächsrunde hinzu, genau wie Vettels Vater Norbert Vettel.

Andere Fahrer verbrachten die Wartezeit bis zur endgültigen Absage des Freitagstrainings im Motorhome, auf der Couch oder in der Box. Die beiden Williams-Fahrer Nicholas Latifi und George Russell zum Beispiel zeigten sich auch kurz in der Boxengasse und spielten mit ihrer Boxentafel.

