"Schmerzhaft": Warum Aston Martin trotzdem auf Upgrades verzichtet

Das Formel-1-Rennen von Österreich hat die bittere Realität von Aston Martin aufgezeigt. Fast drei Sekunden fehlten dem Rennstall in Q1 auf die Spitze - und das auf einer der kürzesten Runden des Jahres. Noch übler: Selbst auf Neuling Cadillac fehlte Fernando Alonso eine komplette Sekunde. Die Amerikaner ziehen Aston Martin davon.

Aber: Das ist auch auf die Entwicklungsstrategie zurückzuführen: Cadillac hatte ein umfangreiches Paket mit zehn angegebenen Upgrades im Gepäck, Aston Martin hatte: nichts. Neben Williams war man das einzige Team, das in den zwei Wochen seit Barcelona keine Neuerungen für das Auto gebracht hatte.

Bei Aston Martin baut man auf ein großes Upgrade, das zum Rennen in Ungarn vor der Sommerpause kommen soll, anstatt zu jedem Rennen kleinere Verbesserungen zu bringen. Das wirkt sich natürlich negativ auf die aktuelle Pace aus. "Das war eine schmerzhafte Entscheidung", muss Designer Adrian Newey zugeben.

"Während die anderen Performance nachgelegt haben, standen wir im Verhältnis dazu praktisch still", sagt der Engländer bei AstonMartinF1.com. "Dadurch kann sich jedes Wochenende noch schmerzhafter anfühlen als das vorherige."

Das wurde in Österreich ersichtlich, wo Fernando Alonso und Lance Stroll wieder einmal chancenlos waren. Stroll musste das Rennen aufgrund eines ERS-Problems wieder einmal vorzeitig aufgeben, Alonso kam als 18. und abgeschlagener Letzter ins Ziel, drei Runden hinter dem Sieger.

Das steckt im neuen Upgrade

Doch für Newey ist der vorübergehende Verzicht auf Upgrades "die richtige Entscheidung" und "die richtige Investition in unsere Zukunft", wie er sagt. "Unsere Partner verstehen, dass dies eine notwendige Durststrecke ist, durch die wir ehrlicherweise einfach durchmüssen, um am Ende stärker dazustehen."

"Wir wollen in der zweiten Saisonhälfte einen ordentlichen Schritt nach vorne machen und einen noch viel größeren für das nächste Jahr", so Newey.

Das Augenmerk liegt auf einem großen Upgrade, das in Ungarn an beiden Autos eingeführt werden soll - im letzten Rennen vor der Sommerpause.

Newey erklärt, was sich am Auto alles ändern wird: "Die Vorderradaufhängung ist unverändert, die Hinterradaufhängung wurde leicht modifiziert. Wir haben eine neue Nase entwickelt und die aerodynamischen Oberflächen grundlegend überarbeitet", zählt er auf.

"Auch wenn die Kernstruktur also ähnlich bleibt, handelt es sich um ein großes Aerodynamik-Paket, gepaart mit einer deutlichen Gewichtsreduktion. Das Ziel ist es, sehr nah an das Gewichtslimit heranzukommen", so der Designer. Dafür werden auch eine neue Homologation und ein neuer Crashtest des vorderen Chassisteils notwendig.

Warum sich Newey mit Prognosen noch zurückhält

Newey selbst erwartet laut eigener Aussage "einen großen Schritt", will sich mit konkreten Zahlen aber zurückhalten. Denn: "Unsere Simulationswerkzeuge sind einfach noch nicht so hochentwickelt und die Daten noch nicht so präzise mit der Realität abgeglichen, wie es sein müsste."

Er kritisiert: "In der Vergangenheit wurde bei diesem Team schlichtweg zu wenig in technische Simulationswerkzeuge investiert - und damit meine ich nicht nur Projektmanagementsysteme, sondern die grundlegenden physikalischen Tools an sich."

"Diese Investitionen holen wir jetzt nach, aber man schreibt und validiert solche Programme nicht über Nacht. Es braucht Zeit, sie exakt auf das reale Auto abzustimmen", so Newey. "Momentan verbessern sie sich zwar, aber der echte Ertrag aus dieser Arbeit wird sich erst später im Jahr zeigen."