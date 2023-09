Schnellere Reparaturen & mehr Effizienz: Haas gestaltet Garage um

Haas hat seine Formel-1-Garage vor dem Großen Preis von Singapur 2023 umgestaltet, um die Reparaturarbeiten während des Rennens und nach Unfällen effizienter zu gestalten.

Seit diesem Wochenende in Singapur wurde eine neue Mittelinsel in der Garage gestaltet. Zuvor war die Haas-Garage offen gestaltet, ohne die beiden Seiten der Garage, in denen die Autos von Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg stehen, voneinander zu trennen.

Dadurch können der Reifenstratege, die Renn- und Performance-Ingenieure sowie der Chefmechaniker der beiden Fahrer nebeneinander arbeiten, was die Kommunikation während des Rennens verbessert.

Diese neue Insel wurde auch mit Schränken und Stauraum für Werkzeuge ausgestattet. Wenn Reparaturen am Auto notwendig sind, ist die Ausrüstung viel schneller erreichbar. Das spart den Mechanikern Zeit, da sie nicht mehr ständig zwischen der Garage und den Lagerräumen hinter dem Haus hin- und herlaufen müssen.

Haas weiß, dass die neue Einrichtung - die vom Konzept bis zur Fertigstellung ein Jahr dauerte, also nur halb so lange wie bei anderen Teams - bereits von anderen Teams genutzt wird, will aber zeigen, dass sie mit Aspekten der Infrastruktur größerer Unternehmen mithalten kann.

Da es sich um ein Investitionsgut handelt, fällt die Neugestaltung nicht unter die Kostenobergrenze, wird aber die Betriebskosten senken und die Nachhaltigkeit des Teams durch die Einsparung von vier Tonnen Fracht pro Fahrt verbessern. Haas rechnet damit, dass sich die Investition in weniger als 18 Monaten amortisiert haben wird.

Die neue Kommandozentrale von der anderen Seite aus Foto: Motorsport Network

Die Garagenausrüstung wird künftig nicht mehr per Flugzeug, sondern auf dem Seeweg transportiert.

Im hinteren Teil der Garage wurde zudem ein neuer Hospitality-Bereich eingerichtet, damit Haas, die von MoneyGram als Titelsponsor unterstützt werden, Gäste empfangen und die vertraglichen Erwartungen seiner Partner erfüllen kann.

Die Auffrischung kommt rechtzeitig vor dem Großen Preis der USA in Austin und dem Debütrennen in Las Vegas, zwei Heimrennen für das in amerikanischem Besitz befindliche Team.

Um das Team effizienter zu machen, hatte Haas für 2023 auch einen neuen Kommandostand eingeführt, der jährlich 250.000 Dollar an Transportkosten einsparen soll. Er bietet Platz für drei Personen anstelle der üblichen sechs, sieben oder acht Sitze, die von anderen Teams verwendet werden. Mercedes ist mit einem Stand für vier Personen das nächstkleinere Team.

Trotz der verbesserten Haas-Garage bleiben Teamchef Günther Steiner, Teammanager Peter Crolla und der Leitende Renningenieur Ayao Komatsu am Kommandostand.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.