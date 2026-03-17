"Schön, sich zu revanchieren": Toto Wolff reagiert auf Kritiker von Kimi Antonelli

Mercedes-Teamchef Toto Wolff musste nach der Verpflichtung von Andrea Kimi Antonelli, der 2025 als Ersatz für Lewis Hamilton kam, viel Kritik einstecken. Doch jetzt hat der 19-jährige Italiener beim Großen Preis von China seinen ersten Formel-1-Sieg gefeiert, und damit ein erstes Signal an alle Kritiker gesendet.

"'Er ist zu jung. Wir sollten ihn nicht in einen Mercedes setzen. Gebt ihm ein kleineres Team. Er braucht Erfahrung. Seht euch seine Fehler an'", gratulierte Wolff seinem Piloten kurz nach der Zieldurchfahrt per Funk und verteilte damit bereits den ersten Seitenhieb an alle Kritiker. "Na los, Kimi. Sieg!"

Wenig später ergänzte der Mercedes-Teamchef seine Aussage im Gespräch mit den Medien: "Wenn es schlecht läuft, gibt es immer Leute, die sagen: 'Das war eine Fehlentscheidung' und 'Mercedes ist zu viel Risiko eingegangen'. Und es war nie wirklich harte Kritik, weil die Leute sein Talent anerkennen", meint Wolff.

"Schön, sich ein bisschen zu revanchieren"

"Aber es gab viele Stimmen innerhalb und außerhalb des Sports, die sagten: 'Das war ein Fehler.' Deshalb ist es schön, sich ein bisschen zu revanchieren", ergänzt der Österreicher mit einem Schmunzeln, obwohl er auch weiß: "Natürlich ist es nur ein Rennsieg."

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Dass Antonelli mit dem Debütsieg alle seine Kritiker verstummen lässt, ist deshalb unwahrscheinlich. "Dieser Sport, in dem wir leben, ist manisch-depressiv", ergänzt Wolff. "Heute läuft es super. In zwei Wochen sind wir in Japan, er kracht in die Mauer, und die Leute sagen, er sei zu jung."

"Deshalb denke ich, wir müssen einfach auf dem Boden bleiben", so Wolff. Dennoch ist das Zeichen gesetzt: Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hat seinen ersten Formel-1-Sieg eingefahren - und damit gezeigt, dass er seinen Platz in der Königsklasse durchaus verdient.