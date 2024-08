"Mit meinem Vater geteilt": Mick Schumacher liebt Fallschirmspringen

Wie der Vater, so der Sohn: Mick Schumacher verbringt seine Freizeit damit, aus Flugzeugen zu springen. Er hat beeindruckende 1.600 Sprünge absolviert und betont, es sei eine Leidenschaft, die er mit seinem Vater "geteilt" habe.

"Ich mag Fallschirmspringen", sagt der ehemalige Haas-Pilot im Gespräch mit Autosport auf die Frage, wie er seine Freizeit verbringt. Doch mit dem Begriff "mögen" untertreibt der Deutsche etwas. Denn das Springen aus einem Flugzeug ist über die Jahre zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden.

Seinen ersten Sprung absolvierte Schumacher bereits im Kindesalter: "Mein erster Fallschirmsprung, wenn ich mich richtig erinnere, war, als ich acht oder neun Jahre alt war. Es war natürlich ein Tandemsprung", erinnert er sich.

"Eigentlich hat mir das Hochsteigen nicht so gefallen, und dann hat meine Schwester es gemacht, und ich dachte: 'Verdammt, wenn meine Schwester das kann, muss ich das jetzt auch machen.' Also sprang ich mit geschlossenen Augen, aber ich fand es so toll, dass ich sofort wieder hochgestiegen bin."

"Als ich alt genug war, bin ich alleine gesprungen. Das war, als ich 16 war. Ich habe jetzt 1.600 Sprünge und eine Lizenz", verrät der 25-Jährige stolz.

Mit Fallschirmspringen zum besseren Rennfahrer

Sein adrenalingeladenes Hobby, das auch von Lewis Hamilton praktiziert wird, mit dem er bereits gemeinsam gesprungen ist, helfe ihm auch, sein Training als Rennfahrer zu verbessern: "Es ist nicht nur eine Gelegenheit, meinen Körper besser kennenzulernen."

"Es geht um die Koordination von Füßen, Händen, Körper, Kopf und Augen, und es gibt dir eine Vorstellung davon, was du beim Rennen tun musst, aber es gibt dir auch Kenntnisse über Wetter und Winde", erklärt der ehemalige Formel-1-Pilot.

"Manchmal wird man in eine seltsame Position gedrängt, in der man schnell handeln muss. Das kannte schon vom Rennfahren, aber es hilft, es immer wieder zu betonen, besonders wenn man keine Sicherheit um sich hat wie in einem Rennwagen. Ich liebe es, weil es etwas war, das ich mit meinem Vater geteilt habe."

Nach einer frustrierenden Zeit bei Haas ist Schumacher nun Ersatzfahrer für Mercedes und tritt in der Langstrecken-WM WEC mit Alpine an. Sein Start in Le Mans fand jedoch ein vorzeitiges Ende, da beide Alpine-Hypercars nach nur sechs Stunden aufgrund von Motorproblemen ausfielen und zurückgezogen werden mussten.

Dennoch sagt der Deutsche, dass ihm seine Erfahrung mit einem anderen Team und das Fahen in der WEC dabei helfen, ein kompletterer Fahrer zu werden.

Mick Schumacher will zurück in die Formel 1

Er hofft, dass seine Zeit bei Alpine und die Zusammenarbeit mit Mercedes ihm den Weg zurück in die Formel 1 ebnen werden, nachdem er in zwei Saisons am Ende des Feldes bei Haas nicht die Gelegenheit hatte, sich wirklich zu beweisen.

"Die Arbeit mit Alpine ist eine Gelegenheit für ein Team im Formel-1-Feld, mich besser kennenzulernen", sagt Schumacher und ergänzt: "Es erlaubt mir, ein vielseitigerer Fahrer zu werden und verschiedene Disziplinen auszuprobieren, denn selbst wenn es nur ein Prozent mehr bringt, könnte es helfen."

"Jemand mit meinem Hintergrund könnte jetzt einem Team einen Mehrwert bringen", glaubt er. "Man muss durch harte Zeiten gehen, um zu zeigen, was in einem steckt, aber ich kann ins Fahrerlager gehen, immer noch lächeln und motiviert sein."

"Ich habe noch viel zu beweisen, ja. Viele Menschen, die mich kennen, haben es in den Nachwuchskategorien gesehen, aber diejenigen, die mich nur durch Haas kennen, haben es nicht gesehen. Es gibt vieles, was ich korrigieren möchte", richtet sich Schumacher an alle Kritiker und jene, die ihn abschreiben.

Er sagt selbstbewusst: "Ich glaube nicht, dass ich einen Lebenslauf einreichen muss. Die Leute haben gesehen, was ich gemacht habe. Aber was nicht bekannt ist, ist, wie ich intern arbeite, denn das bleibt hinter verschlossenen Türen. Wenn die Leute wüssten, wie hart ich arbeite, würden sie sich eine andere Meinung bilden."