Schweiß mit Regen verwechselt: Russells kurioser Funkverkehr in Barcelona George Russell sagt, die Bremskräfte an Bord seines Mercedes hätten ihm den Schweiß aufs Visier getrieben, sodass er dachte, in Barcelona würde es regnen

Autor: Juliane Ziegengeist Co-Autor: Matt Kew George Russell machte beim Grand Prix von Spanien nicht nur mit seinem Sprung vom zwölften Startplatz aufs Treppchen von sich reden, sondern auch mit seinen Funksprüchen. So meldete der Mercedes-Pilot zwischenzeitlich Regen in Kurve 5, kurz nachdem unweit der Strecke dunkle Wolken aufgezogen waren. Doch Russell blieb der einzige Fahrer, der von Regentropfen berichtete. Und der Regen blieb aus. Wenig später fragte der Brite bei seinem Team nach, ob sonst noch jemand Regen gemeldet habe und lieferte eine Erklärung, warum er damit allein blieb: "Ich denke, es ist Schweiß auf der Innenseite meines Helms." In der anschließenden Pressekonferenz darauf angesprochen, verriet Russell, wie es zu der Verwirrung kommen konnte. "Im ersten Stint baumelten meine Haare herunter. Ich glaube, ich hatte sie nicht richtig in meiner Sturmhaube verstaut. Das war ärgerlich, weil ich sie in meinem peripheren Blickfeld hatte." "Dann, als ich schwitzte, tropfte sie auf mein Gesicht, weil sie nicht in meiner Sturmhaube waren. Und als ich dann bremste, kam der Schweiß auf mein Visier. Bei den grauen Wolken und den Wasserflecken auf dem Visier dachte ich, es sei Regen. Das war schon ein bisschen peinlich", gibt der Brite rückblickend zu. Im Gespräch mit 'Sky' fügte Russell hinzu: "Es war ärgerlich, weil ich das ganze Rennen über geschwitzt habe und das Wasser auf die Innenseite des Visiers gelangt ist, sodass ich es nicht abwischen konnte. Aber ich hatte alles unter Kontrolle." Die Funksprüche des Mercedes-Piloten erregten erneut Aufmerksamkeit, nachdem er in Runde 35 von 66 auf der Innenseite von Kurve 1 am Ferrari von Carlos Sainz vorbeigegangen war, um auf Platz drei vorzufahren. Sein Renningenieur Marcus Dudley antwortete mit "solide Arbeit", worauf Russell fragte: "Nur solide?" "Marcus und ich sagen manchmal: 'Sei einfach nett und ruhig in einer Situation, das ist manchmal der beste Weg, um ein Ergebnis zu erzielen.' Aber ja, es war ein ziemlich anständiges Manöver gegen Carlos. Ich dachte, es war ein bisschen mehr als 'solide', aber es ist einfach ein guter Witz!", bekräftigt Russell. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Hier wetten! Jetzt wetten! Gewinne Tickets für den Großen Preis der Niederlande 2023 Noten Barcelona: Guanyu Zhou schafft den Sprung aufs Podium! geteilte inhalte