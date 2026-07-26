"Schon gar nicht mehr enttäuscht": Russell rechnet mit Saison ab

George Russell fuhr den Großen Preis von Ungarn 2026 zwar noch auf Rang sieben zu Ende, wirklich zufrieden konnte der Mercedes-Pilot damit aber nicht sein. Denn wie schon mehrfach in dieser Saison wurde sein Rennen durch ein technisches Problem entscheidend beeinträchtigt - diesmal bereits Sekunden vor dem Erlöschen der Startampel.

Während Teamkollege Kimi Antonelli um die Spitzenplätze kämpfte, fiel Russell durch einen missglückten Start zunächst weit zurück. Anschließend arbeitete sich der Brite zwar mit einer starken Rennpace wieder nach vorne, mehr als Platz sieben war nach dem frühen Rückschlag aber nicht mehr möglich.

Entsprechend groß ist inzwischen der Frust - auch wenn Russell zugibt, dass selbst dieser langsam nachlässt.

"Ich bin über den Punkt der Enttäuschung hinaus"

Nach dem Rennen fand der Mercedes-Pilot deutliche Worte. "Ich bin inzwischen über den Punkt der Enttäuschung hinaus", so Russell. "Wenn ich mich über alles enttäuschen lassen würde, was dieses Jahr passiert, dann wäre ich jeden einzelnen Tag der Woche enttäuscht."

Deshalb versuche er inzwischen, den Blick auf das Positive zu richten. "Natürlich hat wieder ein technisches Problem das Rennen komplett ruiniert." Immerhin habe das Auto diesmal endlich wieder das Tempo gehabt, das Mercedes zuletzt vermisst hatte.

"Die Pace war sehr stark. Das Team hat mir gesagt, dass sie mit den Schnellsten im Feld vergleichbar war. Das hatten wir seit zwei oder drei Rennen nicht mehr." Genau daran wolle er sich festhalten. "Das nehme ich als positiven Punkt mit. Aber die Liste an Dingen, die dieses Jahr passiert sind, ist einfach unglaublich."

Motor spielte Sekunden vor dem Start verrückt

Besonders bitter: Russell selbst konnte den Zwischenfall überhaupt nicht beeinflussen Er schildert den Ablauf detailliert: "Ich hielt ganz normal die Drehzahl für den Start." Dann habe sich das Auto plötzlich völlig unerwartet verhalten. "Etwa vier Sekunden bevor die Ampeln ausgingen, fing der Motor plötzlich an, völlig unkontrolliert hochzudrehen."

Seine Reaktion blieb wirkungslos. "Ich habe versucht, mit dem Gaspedal zu reagieren, aber es passierte überhaupt nichts. Der Motor hat schlicht nicht auf das Gaspedal reagiert." Ein derartiges Problem habe er während der Saison bislang noch nie erlebt. "Nein."

Lediglich aus den Wintertests erinnere er sich vage an einen ähnlichen Vorfall. "Ich glaube, wir haben so etwas irgendwann in der Vorsaison einmal gesehen. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung."

Wolff: "Er konnte überhaupt nichts machen"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff bestätigte nach dem Rennen, dass Russell keinerlei Schuld treffe. "George hat vielleicht zehn Prozent Gas gegeben", erklärt Wolff bei Sky. "Und plötzlich ist der Motor sofort auf maximale Drehzahl hochgeschossen."

Russell habe sofort versucht zu reagieren. "Dann ist er wieder vom Gas gegangen, um das einzufangen. Genau in diesem Moment erfolgte aber der Start." Damit seien sämtliche Chancen auf einen normalen Rennbeginn dahin gewesen. "Er konnte überhaupt nichts machen."

Auch gegenüber internationalen Medien spricht Wolff von einem weiteren unnötigen Problem. "Es sieht nach einem weiteren Defekt aus, der George getroffen hat." Umso ärgerlicher sei, dass Russell anschließend ein starkes Rennen gefahren sei. "Er ist hervorragend durch den Verkehr gekommen und hat am Ende wahrscheinlich die maximale Punktzahl geholt, die unter diesen Umständen möglich war."

"Es passiert einfach viel häufiger mir"

Russell versucht zwar, den Frust nicht an seinem Team auszulassen, verhehlt aber nicht, wie außergewöhnlich diese Saison inzwischen verläuft. "Natürlich passieren diese Probleme", sagt er. "Aber das gesamte Team leidet genauso darunter wie ich. Die Ingenieure sind genauso genervt, wie sich alles entwickelt hat."

Mercedes müsse die eigenen Abläufe kritisch hinterfragen. "Wir müssen uns anschauen, ob wir selbst irgendetwas tun, das zu diesen Fehlern beiträgt." Zwar gebe es auch bei anderen Teams technische Probleme. "Oscar hatte heute ebenfalls sein Problem." Dennoch habe Russell das Gefühl, besonders häufig betroffen zu sein.

"Es fühlt sich einfach so an, als würde es mich deutlich häufiger treffen als andere." Auf Dauer könne das hoffentlich nicht so bleiben. "Ich wünsche niemandem Pech. Aber ich hatte noch nie eine Saison wie diese - nicht einmal in meiner gesamten Karriere, geschweige denn in der Formel 1."

Die Leistung macht Hoffnung - die Belastung wächst

Trotz aller Rückschläge sieht Russell immerhin einen Lichtblick: Mercedes scheint auf der Rennstrecke endlich wieder konkurrenzfähiger geworden zu sein. "Die Rennpace war gut." Gerade deshalb schmerzt der verpasste Start umso mehr. "Das Rennen war komplett ruiniert."

Mit seiner eigenen Leistung hadert Russell dagegen überhaupt nicht. "Ich habe mein Startprozedere richtig gemacht." Deshalb könne er sich letztlich auch nichts vorwerfen. "Die Dinge, die ich kontrollieren konnte, habe ich ordentlich gemacht." Mental fordert die Saison inzwischen allerdings ihren Tribut.

Normalerweise freue er sich darauf, Rennen an Rennen zu reihen. Doch diesmal klingt Russell erschöpft. "Normalerweise habe ich nie das Gefühl, eine Pause zu brauchen." In diesem Jahr sei das anders. "Dieses Jahr habe ich definitiv das Gefühl, dass ich eine brauche."