Schon mit "Schumi" gearbeitet: Das ist McLarens neuer Teamchef Andrea Stella

McLaren wird mit einem neuen Teamchef in die Formel-1-Saison 2023 gehen. Weil sich Andreas Seidl in Richtung Sauber verabschiedet, steigt Andrea Stella in Woking vom Renndirektor zum Teamchef auf. Aber wer ist der 51-jährige Italiener überhaupt?

Stella, der einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und einen Doktortitel in Maschinenbau besitzt, kam im Jahr 2000 mit Ferrari in die Formel 1. Zunächst war er dort im Testteam aktiv, ab 2002 arbeitete er als Performance-Ingenieur.

In dieser Rolle arbeite er bis 2008 mit den beiden Weltmeistern Michael Schumacher und Kimi Räikkönen zusammen. 2009 wurde er zunächst Renningenieur von Räikkönen, ab 2010 arbeitete er in der gleichen Funktion mit einem weiteren Champion zusammen.

Langjähriger Wegbegleiter von Fernando Alonso

Nach dem Wechsel von Fernando Alonso zu Ferrari war bis zu dessen Abschied aus Maranello am Ende der Saison 2014 sein Renningenieur. Berühmtheit erlangte Stella dabei unter anderem beim Großen Preis von Malaysia 2012, den Alonso überraschend gewann.

Der Italiener war damals in der weltweiten TV-Übertragung mit Tränen in den Augen am Kommandostand zu sehen, während er an Alonso funkte: "This one of the most beautiful, this is one of the most, most beautiful. We are so proud of you."

Seine Verbindung mit Alonso war damals so eng, dass er gemeinsam mit dem Spanier 2015 zu McLaren wechselte. In Woking war er ab 2015 als Leiter für den Rennbetrieb, ab 2018 als Performance-Direktor und zuletzt seit Dezember 2019 als Renndirektor tätig.

Stella macht "den nächsten Schritt" bei McLaren

"Ich fühle mich geehrt, als Teamchef den nächsten Schritt im McLaren-Rennstall machen zu können", erklärt er und verrät: "Wir sehen realistisch, wie viel Arbeit vor uns liegt, um weiter nach vorne zu gelangen."

"Ich bin aber begeistert und ermutigt von der Aussicht, dass ich diese Reise gemeinsam mit einem Team voller Talente, Erfahrung, Rennspirit und Hingabe bestreiten werde", erklärt Stella, der 2023 bereits in seine 24. Saison in der Formel 1 geht.

"Ich freue mich darauf, eng mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, mit Lando [Norris] und Oscar [Piastri], damit wir gemeinsam Erfolg haben und unser Unternehmen genießen können", so der neue McLaren-Teamchef.

