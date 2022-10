"Schumacher"-Dokumentation feiert Free-TV-Premiere bei RTL

Audio-Player laden

RTL wird die Dokumentation "Schumacher" im Anschluss an die Übertragung des Großen Preises von Brasilien am 13. November um 21.15 Uhr zeigen, wie der Free-TV-Sender in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt gab. Die Dokumentation über den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister erschien am 15. September 2021 und war bisher nur auf Netflix zu sehen.

In der RTL-Pressemitteilung heißt es: "Im Rahmen eines großen Motorsportabends blickt RTL am 13. November, um 21:15 Uhr, im Anschluss an die Übertragung des Großen Preises von Brasilien mit der Free-TV-Premiere der Dokumentation 'Schumacher' auf die unvergleichliche Karriere der Rennfahrerlegende zurück."

"Dank der Unterstützung seiner Familie und seltener Interviews zeichnet die Dokumentation ein sensibles und dennoch kritisches Porträt des für viele besten Formel-1-Piloten der Geschichte. Dabei beleuchtet die Doku die zahlreichen Facetten, die diesen vielschichtigen Menschen und Athleten ausmachen, und begleitet ihn auch bei Rückschlägen während seines rasanten Aufstiegs", heißt es weiter.

Schumacher-Managerin freut sich über Free-TV-Premiere auf RTL

"Neben seinem Vater und Bruder Ralf kommen auch Schumachers Ehefrau Corinna, die gemeinsamen Kinder Gina und Mick sowie seine engsten Wegbegleiter zu Wort. Sie erzählen die Geschichte eines begnadeten Talents, leidenschaftlichen Kämpfers und bedingungslosen Teamplayers. Produziert wurde 'Schumacher' von der Hamburger Filmproduktionsfirma B|14 FILM GmbH."

Die Managerin der Schumacher-Familie, Sabine Kehm, fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass die Dokumentation über Michael ihre Free-TV-Premiere nun bei RTL feiert - schließlich verbindet ihn und RTL eine lange, gemeinsame Geschichte mit der Formel 1."

"Die Dokumentation erzählt von Michaels Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu einem der größten globalen Superstars, dessen Loyalität, Leidenschaft und Willenskraft für viele auch heute noch Inspiration sind. Als Mensch ist er sich dabei immer treu geblieben. Seiner Familie ist es eine Herzensangelegenheit, in diesem Film seine Geschichte zu erzählen."

Mit diesem Team ist RTL in Sao Paulo live vor Ort

Mit dem Formel-1-Rennen in Brasilien wird RTL zudem das letzte von insgesamt vier Rennen der Formel-1-Saison 2022 live im öffentlichen Fernsehen übertragen. Zuvor berichtete man auch über die Rennen in Imola, Silverstone und Zandvoort.

Für den Grand Prix in Sao Paulo werden Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner sowie Boxenreporter Kai Ebel live vor Ort sein. Zudem holt man sich mit Experte Ralf Schumacher erneut Verstärkung aus dem Sky-Team.

Seit der vergangenen Saison zeigt der TV-Sender nicht mehr alle Rennen der Königsklasse. Mit der Verlängerung des Exklusivdeals für Pay-TV-Sender Sky bis einschließlich 2027 wird sich daran auch so schnell nichts ändern.

