Schumacher-Ferrari von 2003 erzielt bei Auktion 15 Millionen Euro

Ein Weltmeister-Ferrari von Michael Schumacher ist bei einer Auktion für knapp 15 Millionen Euro versteigert worden. Das Auktionshaus Sotheby's hatte den Ferrari F2003-GA (Chassis 229) der Saison 2003 in den vergangenen Tagen zum Kauf angeboten.

Gerechnet hatte man zuvor mit einem Kaufpreis von 7,5 bis 9,5 Millionen Schweizer Franken. Am Ende erzielte der Ferrari einen Kaufpreis von 14,69 Millionen Schweizer Franken, was nach aktueller Umrechnung rund 14,85 Millionen Euro macht.

Mit dem Ferrari F2003-GA hatte Michael Schumacher fünf Saisonsiege erzielt und damit seinen sechsten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln geholt. Der Ferrari hatte damals erst im fünften Saisonlauf debütiert, nachdem die Scuderia mit dem zuvor dominanten Ferrari F2002 in die Saison gegangen war.

Mit dem Vorjahreswagen hatte Schumacher einen Sieg geholt, mit dem neuen Wagen, der in Barcelona debütierte, gewann der Deutsche gleich die ersten beiden Rennen. Im weiteren Saisonverlauf kamen noch einmal drei Siege dazu, bevor er mit Platz acht in Suzuka seinen vierten Titel in Folge sicherte.

Die Saison 2003 gehörte zu den engsten der Schumacher/Ferrari-Ära: McLarens Kimi Räikkönen verpasste einen möglichen ersten Titel damals nur um zwei Punkte.

Mit Bildmaterial von LAT.