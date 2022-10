Schumacher muss liefern: Punkte beim Haas-Heimrennen in Austin möglich?

Audio-Player laden

Mick Schumacher rechnet sich beim Heimrennen seines Haas-Teams in Austin gute Chancen auf die ersten Formel-1-Punkte seit Österreich aus. Die Hochgeschwindigkeitskurven im ersten Sektor sollten den Charakteristiken des VF-22 in die Karten spielen.

Bei den Rennen in Großbritannien und Österreich, zwei Strecken, die mit dem Layout in Austin aufgrund der schnellen Kurven vergleichbar sind, konnte Haas groß auftrumpfen. Auch am vergangenen Rennwochenende in Suzuka, einer ähnlichen Strecke, war Schumacher drauf und dran Punkte zu holen, die man letztendlich jedoch mit einer riskanten Strategie aus der Hand gab.

"Austin ist eine Strecke, von der wir erwarten, dass sie unserem Auto ziemlich gut liegt", sagt Schumacher. "Wir wissen, dass es in letzter Zeit schwierig war und wir meist von einem unglücklichen Rennen oder einem unglücklichen Wochenende im Allgemeinen betroffen waren."

Schumacher: "Eine Ehre, das Team zu repräsentieren"

"Hoffentlich können wir das bei unserem Heimrennen ändern, denn wir haben ein paar schöne Sachen vor uns, die uns hoffentlich Glück bringen werden. Ich freue mich darauf, in den Staaten hoffentlich in die Punkte zu fahren."

Angesprochen auf die Fülle an Aktivitäten beim Haas-Heimrennen, sagt der Deutsche: "Diese Woche stehen viele coole Dinge auf dem Programm, also bin ich bereit, mich voll reinzuhängen. Diese Saison ist eine ganz andere Erfahrung als die letzte. Es war meine Rookie-Saison, also habe ich viel Zeit damit verbracht, mich an die Abläufe zu gewöhnen und das Auto zu lernen."

"Wir wussten [2021] von Anfang an, dass wir nicht um Punkte kämpfen würden und dass es eine Herausforderung sein würde, aber das Team hat seine Professionalität beibehalten und nie aufgegeben."

Nach Aussagen von Gene Haas: Druck gestiegen?

Schumacher, der ein großer Fan der USA ist, war vor dem Rennwochenende in Dallas, um die Ranch der Schumachers in Texas zu besuchen. "Es ist kein Geheimnis, dass ich aus vielen Gründen sehr gerne in die USA fahre, und die Ranch dort zu haben, ist ein großer Vorteil", sagt der Haas-Pilot.

"Wir sind mit den Can-Am's gefahren, hatten Spaß, haben ein bisschen abgeschaltet und Zeit mit meiner Schwester und den Pferden verbracht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Rennen, ich bin ganz heiß darauf."

Für Schumacher wird es wichtig sein, die aufsteigende Formkurve beim USA-Grand-Prix zu bestätigen, um Teamchef Günther Steiner und Gene Haas davon zu überzeugen, dass er der richtige Pilot für ein Cockpit im kommenden Jahr ist. Der Haas-Eigentümer hatte sich vor dem Austin-Wochenende kritisch zu Schumacher geäußert, da er dem Team mit seinen Unfällen "ein Vermögen gekostet hat".

Doch auch für den zweiten deutschen Fahrer im Formel-1-Feld, Sebastian Vettel, wird das Rennen am Sonntag wichtig werden. Nach zuletzt starken Ergebnissen bei den Asien-Rennen konnte sein Aston-Martin-Team einen großen Sprung in der Team-WM machen und liegt vier Rennen vor Schluss nur noch sieben Punkte hinter dem sechstplatzieren Alfa-Romeo-Team.

Vettel mit Zeitreise bei seinem letzten USA-Rennen

Mit dem bevorstehenden Karierende erhält der Grand Prix für den Heppenheimer zusätzlich eine besondere Note, da er 2007 in den USA - allerdings in Indianapolis für das BMW-Sauber-Team - sein Formel-1-Debüt feierte.

¿pbfsfs_6238|Fotostrecke: Die Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2022f1karrierevettel/1659011795_mst.jpgpb¿"Vor 15 Jahren habe ich mein Formel-1-Debüt beim Großen Preis der USA in Indianapolis gegeben", sagt Vettel. "Es ist daher immer ein tolles Gefühl, dorthin zurückzukehren - vor allem auf eine so aufregende Strecke mit vielen wirklich anspruchsvollen Sektoren."

"Wie immer ist es schwer vorherzusagen, wo genau wir im Mittelfeld liegen werden, aber die letzten Rennen haben gezeigt, dass wir regelmäßig um die Punkteränge kämpfen können, daher bin ich zuversichtlich. Wir wollen unseren positiven Schwung bis zum Ende der Saison mitnehmen."

