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Eine schwarze Flagge bedeutet in der Formel 1 einen sofortigen Rennausschluss: In unserer Fotostrecke zeigen wir die Fahrer, die sie bislang gesehen haben

Norman Fischer
Bearbeitet:
Schumacher, Senna, Prost: Schwarze Flaggen in der Formel 1

Auch große Namen haben schon schwarze Flaggen gezeigt bekommen

Foto: Motorsport Motorsport

Sie ist die Flagge, die wohl kein Fahrer sehen möchte: die schwarze Flagge. Denn für einen Formel-1-Fahrer bedeutet sie das sofortige Rennende. Wer die schwarze Flagge sieht, hat sich einen so groben Regelverstoß geleistet, dass er von der Rennleitung sofort aus dem Verkehr gezogen und disqualifiziert wird.

Besonders häufig kommt sie allerdings nicht vor - im Gegenteil: In den vergangenen knapp 20 Jahren wurde lediglich ein Pilot so aus dem Rennen geworfen: Nico Hülkenberg.

Der Deutsche hatte sich beim Formel-1-Rennen in Brasilien 2024 in der ersten Kurve gedreht und saß anschließend mit seinem Haas auf einer Bodenwelle auf. Um wieder losfahren zu können, nahm er dabei fremde Hilfe der Streckenposten in Anspruch - das ist aber ein Verstoß gegen das Reglement.

Damit war Hülkenberg der erste Fahrer seit 2007, der eine schwarze Flagge gesehen hatte. Damals war gleich zwei Piloten dasselbe Missgeschick passiert: In Kanada hatten Renault-Pilot Giancarlo Fisichella und Ferraris Felipe Massa die rote Ampel an der Boxenausfahrt missachtet und wurden aus dem Rennen genommen.

Doch die Formel 1 hat in ihrer reichhaltigen Historie schon einige kuriose Gründe erlebt, warum Fahrer ausgeschlossen werden mussten. Dabei macht die Geschichte auch vor großen Namen nicht halt. Egal, ob Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost oder Nigel Mansell: Sie alle wurden schon einmal Opfer einer schwarzen Flagge.

So manch einer ignorierte die Disqualifikation aber - mit einigen unschönen Folgen. Während Mansell nach seinem Ausschluss etwa weiterfuhr und später noch WM-Anwärter Senna aus dem Rennen kegelte, wurde Schumacher sogar für zwei Rennen komplett aus dem Verkehr gezogen.

Wer in der Formel 1 bislang eine schwarze Flagge gesehen hat und aus welchem Grund, das erfahrt ihr in der Fotostrecke.

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