Schumacher verärgert über Haas nach P9: "Durfte nicht vorbeifahren"

Audio-Player laden

Mick Schumacher sagt, dass sein Duell mit Lewis Hamilton im Sprintrennen des Großen Preises von Österreich der Formel 1 "nicht hätte passieren dürfen", weil Haas ihn an Kevin Magnussen hätte vorbeilassen müssen.

Die beiden Haas-Piloten fuhren in der Anfangsphase des Sprintrennens am Samstag auf dem Red Bull Ring hintereinander, als sie um Platz sieben kämpften. Als Hamilton in seinem Mercedes in der zweiten Rennhälfte herankam, war Schumacher gezwungen, defensiv zu fahren, um den achten Platz zu halten.

Dabei rutschte er jedoch aus dem DRS-Fenster von Magnussen und bat sein Team, den Dänen einzubremsen, um den DRS-Vorteil zurückzubekommen, damit er sich gegen Hamilton verteidigen kann.

Schumacher: "War ganzes Stück schneller"

Hamilton holte schließlich den achten Platz vor einem verärgerten Schumacher, der der Meinung ist, dass Haas ihn früher mit Magnussen hätte tauschen sollen, da er "ein ganzes Stück schneller" war. "Ich denke, das ist etwas, worüber man diskutieren kann", sagt Schumacher gegenüber 'Sky UK', als er nach seinem Rennen gefragt wurde.

"Natürlich denke ich, dass der Kampf mit Lewis Spaß gemacht hat. Aber in erster Linie hätte es nicht passieren dürfen. Ich denke, dass ich in mancher Hinsicht ein bisschen schneller war."

Auf die Frage, ob er der Meinung ist, dass man ihm hätte erlauben sollen, vor Magnussen zu fahren, antwortet Schumacher mit "ja". "Ja" sagt er auch auf die Frage, ob das Team den Tausch verweigert habe, als er ihn forderte.

Schumacher: Hätte Ocon für Platz sechs kriegen können

Er glaubt auch, dass er Magnussen vor einem Angriff vor Hamilton "gerettet" hat und meint, dass der sechste Platz von Alpine-Pilot Esteban Ocon möglich gewesen wäre, wenn Haas die Autos getauscht hätte.

"Ich denke, ich hatte mehr Pace, um vorne zu sein", sagt Schumacher. "Es ist also etwas, das ich mir anschauen muss, um zu verstehen, warum wir die Positionen nicht getauscht haben, denn ich hatte das Gefühl, dass ich Esteban wahrscheinlich hätte angreifen können.

"In gewisser Weise habe ich seinen [Magnussens] Hintern vor Lewis gerettet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er sich zurückfallen lassen würde, was aber offensichtlich nicht geschah. Dadurch war ich dann anfällig für das DRS [von Hamilton]."

Magnussen: Gibt keinen Grund, sich zu beschweren

Magnussen sagt, dass er von seinem Team nicht gebeten wurde, die Position zu tauschen. Zudem sagt er, dass Haas mit einem siebten und neunten Platz im Sprint "wirklich nicht enttäuscht sein kann". "Ich weiß es nicht, denn ich kann natürlich nicht hören, was Mick sagt", antwortet er auf die Frage nach Schumachers Kommentaren.

"Aber es war ein großartiger Tag für uns, wir haben Punkte geholt und starten morgen von P7 und P9 in das Hauptrennen. Wir können wirklich in keiner Weise enttäuscht sein."

Magnussen fügt hinzu, dass er dachte, er hätte im zweiten Training ein Problem gehabt, da die Balance des Autos nicht stimmte, bevor sein Haas-Team die Probleme mit Änderungen an der Abstimmung für den Sprint beheben konnte.

"Ich dachte, wir hätten heute Morgen ein Problem gehabt. Die Pace war nicht gut und die Balance schien nicht zu stimmen. Dann haben wir einige Änderungen vorgenommen, aber wir sind wegen des Parc Ferme eingeschränkt", erklärt er. "Aber die Balance kam zurück und wir fanden eine ganze Menge Pace, also bin ich sehr zufrieden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.