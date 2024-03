Schwächen ausgemerzt: Aston Martin hat Mercedes und McLaren im Visier

"Wir haben einige unserer Schwächen ausgemerzt", sagt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack nach dem Auftakt der Formel 1 2024 in Bahrain. Fernando Alonso und Lance Stroll holten mit den Plätzen neun und zehn wichtige Punkte für den britischen Rennstall. Laut Krack ist der Abstand zu den vier Top-Teams an der Spitze aber noch zu groß, weshalb Weiterentwicklungen am Auto diese Lücke in Zukunft schließen sollen.

"Wir haben immer versucht, einige der Schwächen unseres Autos auszumerzen", sagt Krack nach dem soliden Saisonauftakt. "Ich denke, das ist uns gelungen." Allerdings spricht der Aston-Martin-Teamchef von fünf bis zehn Sekunden Rückstand, die sein Rennstall gehabt hätte, wenn es in Bahrain um die reine Pace gegangen wäre. Red Bull, Ferrari, Mercedes und McLaren sieht Krack zumindest noch besser.

"Wir haben schnell gemerkt, dass wir gegen die anderen acht Autos, also vier Teams, nichts ausrichten können", erklärt er. "Hätten wir das gemacht, was die gemacht haben, wären wir sicher mit mindestens fünf Sekunden Rückstand auf Platz acht ins Ziel gekommen." Deshalb versuchte es Aston Martin in Bahrain mit einem strategischen Spielchen, das letztlich nicht aufging.

"Es hätte ja etwas passieren können, ein Safety-Car zum Beispiel", so Krack über die Taktik beim Saisonauftakt. Die Plätze neun und zehn waren für Aston Martin ohnehin wie in Stein gemeißelt, weshalb das Risiko dieser Strategie relativ gering war. Den Rückstand unter normalen Umständen schätzt Krack auf "fünf bis zehn" Sekunden.

Bereits eine Woche nach dem ersten Lauf findet das zweite Saisonrennen statt. Zum zweiten Punkterennen reisen die Teams nach Jeddah in Saudi-Arabien. "Ich habe noch nicht viel über Jeddah nachgedacht, aber Fakt ist, dass wir kleine Entwicklungen dabei haben, um das Auto zu verbessern", sagt Krack über die zweite Station der Saison 2024.

Das Qualifying in Bahrain war für Aston Martin das erste Highlight der neuen Saison. Alonso zeigte in Q3 eine starke Leistung und fuhr auf den sechsten Platz. Auch wenn der Spanier diese Position im Rennen nicht halten konnte, war es für das Team ein gutes Zeichen, dass er bei guten Bedingungen an der Spitze mitmischen kann. Stroll kämpfte sich nach einer Berührung mit Nico Hülkenberg in der ersten Kurve auf den zehnten Platz zurück.

