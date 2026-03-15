Schwarzer Tag für Audi: Was bei Nico Hülkenberg schiefging
Ein verpatzter Boxenstopp entscheidet das Rennen von Nico Hülkenberg in Shanghai: Der Audi-Fahrer verpasst die Punkte, zieht dennoch ein positives Fazit
Nico Hülkenberg im Audi R26 beim Formel-1-Rennen in China 2026
Foto: NurPhoto NurPhoto
Audi-Fahrer Nico Hülkenberg hat den Grand Prix von China 2026 in Shanghai knapp außerhalb der Punkteränge und mit einer Runde Rückstand auf Sieger Andrea Kimi Antonelli als Elfter beendet. Dazu trug vor allem ein verpatzter Boxenstopp bei.
Hülkenberg kam in Runde 37 zu seinem einzigen Boxenstopp herein. Doch beim Wechsel von Hard- auf Medium-Reifen ging etwas schief: Während die Vorderreifen schnell gewechselt wurden, klappte es bei den Hinterreifen nicht so gut - Hülkenberg kam erst nach einer Standzeit von 16 Sekunden wieder los.
Bei einer normalen Standzeit von zwei bis drei Sekunden dürfte dies den Ausschlag für Platz elf gegeben haben. Denn im Ziel hatte Hülkenberg 8,706 Sekunden Rückstand auf Alpine-Fahrer Franco Colapinto, der auf Platz zehn die letzte Punkteposition belegte.
Das Fazit von Nico Hülkenberg nach zwei Grands Prix
Doch Hülkenberg zeigt sich bereits zufrieden mit der Zielankunft: "In Melbourne ist ja nicht viel passiert für mich. Deshalb war es für mich [der erste Grand Prix] der Saison. Insgesamt ist es erstmal gut, dieses Rennen beendet zu haben. Diese Kilometer und diese Infos sind viel wert", sagte Hülkenberg bei Sky.
Auf Audi warten bis zum dritten Saisonrennen in Suzuka nun aber einige Hausaufgaben. Sein Team habe "natürlich einiges anzuschauen, verbessern und auszumerzen", erklärte Hülkenberg. "Aber das war jetzt mal der Start und wir werden das nächste Woche alles analysieren, verdauen und uns in Japan dann wieder neu aufstellen."
Keine Rennteilnahme für Gabriel Bortoleto
Das gilt auch für Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto: Aufgrund eines technischen Defekts konnte der zweite Audi-Fahrer gar nicht am Grand Prix teilnehmen - ähnlich wie Hülkenberg vor einer Woche in Australien. Zur genauen Ursache ist bisher nichts bekannt.
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