Scuderia arbeitet an Schwächen: Ferrari laut Leclerc auf gutem Weg

Charles Leclerc ist der Meinung, dass Ferrari auf dem richtigen Weg ist, was den Wunsch nach einer verbesserten Strategie und einer besseren Performance im Kampf gegen Red Bull angeht. Die Scuderia war 2022 gut aus den Startlöchern gekommen, konnte aber vor allen aufgrund von Taktikpatzern und schlechter Zuverlässigkeit nicht wirklich in den WM-Kampf eingreifen.

Da die WM im Laufe der Saison immer unwahrscheinlicher erschien, legte Ferrari den Fokus in den letzten Saisonrennen auf die Vorbereitung auf 2023 und wollte bessere Boxenstopps durchführen und bessere Strategieentscheidungen treffen.

Zwar könne der F1-75 noch immer nicht mit den Verbesserungen mithalten, die Red Bull zwischen Qualifying und Rennen zeigt, trotzdem sieht Leclerc Ferrari auf einem guten Weg.

"Ich glaube immer noch, dass Red Bull am Sonntag das Team sein wird, das es zu schlagen gilt", sagt er in der Pressekonferenz am Donnerstag. "Sie scheinen vom Samstag bis zum Sonntag immer etwas zu finden, was wir noch nicht ganz gefunden haben. Aber wir sind auf dem Weg dahin."

Leclerc betont aber, dass er dabei vor allem die Ausführung an Sonntagen meint, nicht die Performance an sich. "Seit ein paar Rennen arbeiten wir viel an der Strategie und auch an der Kommunikation darum. Da machen wir Schritte in die richtige Richtung, trotzdem ist da immer noch der Performance-Abstand zu Red Bull, den wir finden müssen", so der Monegasse.

"Aber auch daran arbeiten wir. Wir haben die Lösung noch nicht gefunden, aber wir arbeiten gut. Und wenn wir uns auf eine Sache fokussieren, dann verbessern wir uns normalerweise auch sehr schnell darin", sagt der Ferrari-Pilot. "Ich bin also zuversichtlich, dass die Ergebnisse bald kommen werden."

In der WM kämpft Leclerc noch um den zweiten Platz bei den Fahrern. Aktuell hat er diesen Platz auch inne, allerdings liegt Sergio Perez nur zwei Zähler hinter ihm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.