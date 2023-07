Sebastian Vettel: Das sagt er über seine Zukunft

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sagt, er habe "einige Ideen" für eine künftige Rolle in der Königsklasse, aber er habe es nicht eilig, eine Entscheidung zu treffen. Der Heppenheimer meint, dass es "viel Interesse" an seiner Person gegeben habe, aber im Moment genieße er die Zeit mit seiner Familie und habe keinen festen Zeitplan.

Der Deutsche, der sich am Ende der letzten Saison aus dem Cockpit zurückgezogen hat, schließt jedoch nicht aus, dass er sich in Zukunft für grüne Themen einsetzen wird. Vettel sprach am vergangenen Wochenende in Goodwood, wo er seinen Williams FW14B von 1992 und seinen McLaren MP4/8 von 1993 mit synthetischem Kraftstoff fuhr.

Vettel: "Sehr gutes Treffen" mit Domenicali in Monaco

"Wir werden sehen", sagt er auf die Frage nach seiner Zukunft. "Aber ich habe einige Ideen. Ich war Anfang des Jahres in Monaco und hatte ein sehr gutes Treffen mit Stefano [Domenicali]."

"Abgesehen davon, dass die Autos natürlich direkt die Umwelt verschmutzen, hat die Formel 1 eine große Verantwortung, denn sie ist ein sehr großes Ereignis. Es kommen sehr viele Menschen, ich glaube, beim Großen Preis von Großbritannien am vergangenen Wochenende waren etwa 500.000 Menschen anwesend."

"Es geht also um viel mehr als nur um die Autos, aber natürlich sieht jeder die Autos. Und es ist wichtig, dass es in die richtige Richtung geht. Aber ja, ich führe Gespräche, und ich habe einige Ideen. Und natürlich werden wir sehen, was die Zukunft bringt."

Vettel: Lehne viele Angebote ab

Auf die Frage, ob er viele interessante Jobangebote erhalten habe, sagt er: "Es gibt viel Interesse aus verschiedenen Richtungen. Aber ich habe mir letztes Jahr das Ziel gesetzt, dass ich frei sein will."

"Und ich sage zu vielen Dingen erst einmal nein, weil ich diese Version von mir selbst kennenlernen möchte, die in gewisser Weise nicht weiß, was sie tun soll, und die, sagen wir mal, keinen festen Zeitplan hat, und die in der Lage ist, sich verschiedene Dinge anzusehen und sich inspirieren zu lassen."

"Aber natürlich weiß ich auch, dass ich nicht das Leben meiner Kinder leben werde. Das wird nicht meine Hauptaufgabe sein. Auch wenn ich für sie da sein möchte. Aber früher oder später werde ich wahrscheinlich eine neue Herausforderung finden."

Haben sich grüne Themen auf Vettels Leistung ausgewirkt?

Auf die Frage, wann er seine Leidenschaft für grüne Themen entwickelt habe, antwortet Vettel im Zusammenhang mit seiner eigenen Karriere: "Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht früh genug", betont er. "Wahrscheinlich habe ich davon gehört, als ich noch jünger war, und offensichtlich war das Problem schon da."

"Aber heutzutage hat jeder davon gehört, und wir stellen fest, dass wir nicht davor weglaufen oder es verdrängen können. Ob es sich auf meine Leistung ausgewirkt hat, weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen. Im Rennsport ist das immer schwer vorstellbar."

"Ich würde wahrscheinlich sagen, nein, aber wenn es so war, bereue ich es nicht, denn ich denke, es gibt offensichtlich Probleme in dieser Welt, die viel größer sind als eine bestimmte Rundenzeit und eine Position an einem Tag."

"Auch wenn der Rennsport mein Leben ist und es an diesem Tag wahrscheinlich nichts Wichtigeres für mich gibt, aber für uns alle und für unseren Planeten gibt es ein viel größeres Interesse als die Frage, ob ich mich ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten qualifiziere."

"Wenn man die Dinge ins rechte Licht rückt, ist das, was auf der Rennstrecke passiert, und das, was in der Formel 1 passiert, wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig", resümiert Vettel.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.