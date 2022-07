Sebastian Vettel: Die neuen Formel-1-Fans sind nicht das Problem

Audio-Player laden

Sebastian Vettel glaubt nicht, dass die neue Generation an Formel-1-Fans das Problem auf den Tribünen ist. In Spielberg kochte erstmals wirklich das Thema Fanverhalten an der Strecke hoch: Mehrere Besucher meldeten Provokationen und übergriffiges Verhalten, vor allem Frauen gegenüber. Das veranlasste selbst die Formel 1 zu einer Stellungnahme.

Zwar habe es laut Vettel in den vergangenen Jahren einen großen Wechsel in der Fanbase gegeben, doch er sieht die neueren Fans nicht als Problem an - sondern eher die älteren. "Ich glaube, dass das schlimme Verhalten wohl schon immer da war", sagt er. "Und ich denke nicht, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt richtig war oder ist."

Der Deutsche glaubt aber, dass sich die neue Generation das nicht mehr gefallen lässt: "Sie stehen dagegen auf und beschweren sich. Sie machen darauf aufmerksam und nutzen andere Plattformen, um zu kommunizieren." Denn die Probleme gingen über die sozialen Netzwerke schnell viral.

Der Aston-Martin-Pilot findet es großartig, dass Leute endlich die Courage haben, sich gegen die Belästigungen zu wehren, sodass auch die Fahrer und die Formel 1 selbst mitbekommen, was los ist.

"Die Wahrheit ist leider, dass es wohl schon eine ganze Weile bei großen Sportevents und Großereignissen so ist", sagt er. "Und es ist mehr als an der Zeit, dass sich die Dinge ändern. Denn für so etwas ist einfach kein Platz!"

Der Meinung würden sich wohl alle Fahrer anschließen, denn gegenteilige Stimmen gab es bislang aus dem Fahrerlager keine. Sergio Perez sieht sehr viele tolle Fans in der Formel 1, die Problemverursacher gehören für ihn nicht dazu: "Sie repräsentieren unseren Sport nicht. Sie teilen unsere Werte nicht und sie sind hier nicht willkommen. So einfach ist das", sagt er.

"Wir sollten sie auf Lebenszeit ausschließen und nicht wieder willkommen heißen", fordert er, möchte das Problem aber nicht pauschalisieren: "Wir haben viele tolle Fans mit großartigen Werten. Ich finde, ein paar wenige Fans sollten unseren Sport nicht auf diese Art blamieren können."

