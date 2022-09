Sebastian Vettel jetzt mit Schnauzbart: "Mir war langweilig"

Audio-Player laden

Aston-Martin-Formel-1-Pilot Sebastian Vettel machte am Rande des Rennwochenendes in Italien mit einem neuen Schnauzbart auf sich aufmerksam, der allerdings keinen speziellen Hintergrund hat, wie der Deutsche sagt: "Mir war langweilig und ich dachte mir, ich probiere mal etwas Anderes aus."

Für das Wochenende in Monza hofft Vettel in die Punkte fahren zu können: "Ich denke, insgesamt haben wir in den letzten Monaten Fortschritte gemacht, aber es ist sehr eng. Wir sind im Mittelfeld und dort geht es im mittleren und hinteren Teil ziemlich eng zu."

"Daher hat es uns definitiv geholfen, kleine Schritte nach vorne zu machen, weil wir hier und da um Punkte kämpfen konnten, und das ist auch das Ziel für dieses Wochenende. Es ist aber auch eine andere Strecke. Jeder fährt so wenig Abtrieb wie möglich, also werden wir sehen, wohin uns das führt."

An der ersten Trainingssession am Freitag nahm der Deutsche im Übrigen nicht teil, da Aston Martin an seiner Stelle Nyck de Vries die Chance gab. Seit dieser Saison muss jeder Stammfahrer an mindestens einer Trainingssession seinen Platz für einen Formel-1-Rookie räumen.

Da auch Haas-Pilot Mick Schumacher aussitzen und Antonio Giovinazzi den Vortritt überlassen musste, war das erste Freie Training in Italien die erste Session seit Ungarn 1991 ohne deutsche Beteiligung. Für das zweite Training werden Schumacher und Vettel allerdings wieder das Steuer übernehmen.

