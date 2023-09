Sebastian Vettel: Max Verstappen nicht genug gewürdigt

Was sind die Siege von Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2023 wert? Die Serie von zehn Siegen in Folge riss erst beim Grand Prix in Singapur am vergangenen Wochenende. Noch in Monza war Verstappen mit seinem zehnten Triumph in Serie zum alleinigen Rekordhalter aufgestiegen. Dabei entthronte er den bisherigen Rekordhalter Sebastian Vettel.

Es folgte eine Debatte über den Wert der oft überlegenen Siege, die vor allem durch die "Wikipedia"-Äußerung von Toto Wolff befeuert wurde, für die er viel Kritik einstecken musste. Im Rahmen des Großen Preises von Japan meint Vettel, man könne Verstappen gar nicht genug dafür loben, was er alles erreicht hat - und wie brillant er gefahren ist.

"Ich glaube, die Leute sehen es nicht gerne, wenn ein und derselbe Fahrer ständig gewinnt", sagt der viermalige Weltmeister bei der Vorstellung seines Biodiversitätsprojekts 'Buzzin' Corner'. "Heute ist es Max. Dann war da Lewis. Da war ich selbst. Damals gab es Mika [Häkkinen] und natürlich Michael [Schumacher], und das über eine lange Zeit hinweg."

"Ich denke, das ist einfach Teil des Sports. Aber man sollte sich wirklich glücklich schätzen, dass man in der Lage ist, die Entstehung von Geschichte mitzuerleben. Und was Max dieses Jahr geschafft hat, ist unglaublich."

"Sein Auto ist erstaunlich, aber noch viel mehr ist es sein Einsatz. Er hat keinen einzigen Fehler gemacht, also kann man ihm nicht genug Anerkennung zollen."

Vettel weihte am Donnerstag zusammen mit allen 20 Formel-1-Fahrern das Biodiversitätsprojekt "Buzzin' Corner" ein, in dessen Rahmen er mit kleinen Häuschen Insekten Lebensraum schaffen will. Schon während seiner aktiven Zeit setzte er sich vermehrt für die Umwelt ein.

Vettel wird immer wieder mit einem Umweltposten innerhalb der FIA in Verbindung gebracht. Er selbst hält sich diesbezüglich lieber bedeckt: "Sprechen Sie mit Stefano [Domenicali] darüber, wir werden sehen. Natürlich möchte ich das Thema ansprechen, weil es mir wichtig ist. Ich denke, es sollte für uns alle wichtig sein, denn es betrifft uns alle. Wir werden sehen, was danach passiert."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.