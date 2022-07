Sebastian Vettel nach erneutem Q1-Aus: "Ziemlich mau"

Audio-Player laden

Entsprechend deutlich fiel das Fazit aus bei Aston Martin. Stroll etwa meint: "Wir waren einfach nicht schnell genug für Q2." Und Teamchef Mike Krack glaubt ebenfalls, es sei "nicht mehr drin" gewesen im AMR22 auf dem Red-Bull-Ring.

Einzig Vettel scheint anderer Meinung zu sein: Es habe sich "nicht so schlecht angefühlt", sagt er bei 'Sky'. Allerdings sei Aston Martin "einfach zu langsam" gewesen.

Vettels Fehler in der ersten Kurve

Vettel selbst hat außerdem ein besseres Ergebnis verschenkt. Er habe in seiner letzten Runde "attackiert", erklärt der viermalige Weltmeister. "In der ersten Kurve kam ich dann ein bisschen weit raus, habe dann die Runde gestrichen bekommen, obwohl ich Zeit verloren habe." Er sei deshalb gewissermaßen "doppelt bestraft" worden. Hier klicken: Die Video-Analyse zum Qualifying in Spielberg ab 21 Uhr!

Und so steht er mit 1:07.083 Minuten ganz hinten im Feld, noch hinter Williams-Fahrer Nicholas Latifi. Stroll war im zweiten Aston Martin AMR22 immerhin 0,236 Sekunden schneller als Vettel, doch auch ihm fehlten knapp drei Zehntel zum Weiterkommen im Qualifying. "Und wenn dann eins zum anderen kommt, dann läuft es so wie heute", meint Vettel. "Das ist natürlich recht hart."

Es sei insgesamt "ziemlich mau" gelaufen für sein Team, so Vettel weiter. "Wir waren schwach über die komplette Einheit hinweg." Und das sei, wohl auch aufgrund der Erfahrung der vergangenen Wochen, schlicht "enttäuschend".

Was ist noch drin für Aston Martin in Spielberg?

Bleibt die Frage, was Aston Martin im Sprint und im Grand Prix erreichen kann, zumal Vettel schon in Silverstone aus der Q1-Region noch in die Punkte gefahren ist. "Schauen wir mal", meint der Deutsche. "Wenn wir ehrlich sind, sind wir langsam. Und es ist nicht so, dass wir dann durch das Feld pflügen können. Aber wir werden es natürlich probieren, überholen ist hier möglich."

Vettel setzt auf "Möglichkeiten im Sprint" und auf eine "hoffentlich bessere Ausgangslage für den Grand Prix am Sonntag", so sagt er. Dann spricht ihn ein Medienvertreter an auf sein Helmdesign im Bienen-Look und fragt, ob die Biene am Samstag zustechen werde. Vettel: "Ja, genau!"

Zumindest Teamchef Krack gibt sich zuversichtlich: "Es ist nur Freitag. Wir haben ja zuletzt unter Beweis gestellt, dass wir im Rennen stärker sind. Es ist noch vieles möglich."

