Sebastian Vettel und Mick Schumacher beim Race Of Champions 2025 dabei

Sebastian Vettel und Mick Schumacher werden im März 2025 beim Race Of Champions (ROC) im Accor Stadium in Sydney als deutsches "Superteam" antreten. Das Motorsport-Event kommt vom 7. bis 8. März nach Down Under.

Damit wird das ROC erstmals in der südlichen Hemisphäre ausgetragen. Es zieht einmal mehr viele der besten Rennfahrer weltweit an, die in identischen Fahrzeugen auf einer 950 Meter langen Parallelstrecke gegeneinander antreten.

Vettel, der bereits 2015 den ROC-Einzeltitel in London gewann und mit Michael Schumacher sechsmal die Nations-Cup-Trophäe für Deutschland holte, ist gespannt auf das Event: "Ich freue mich, wieder beim Race Of Champions dabei zu sein und gemeinsam mit Mick für Deutschland anzutreten," sagt der 37-jährige.

"Sydney gehört zu den schönsten Städten der Welt, und ich denke, das ehemalige Olympiastadion wird eine fantastische Kulisse bieten", lobt der Deutsche die Location.

Er betont auch seine Unterstützung für die Nachhaltigkeitsmaßnahmen des ROC, die 2023 eingeführt wurden, und hebt die besondere Atmosphäre des Events hervor: "ROC erinnert uns daran, warum wir mit dem Rennsport begonnen haben: pure Konkurrenz - und durch die identischen Autos gibt es keine Ausreden."

Auch Mick Schumacher, Sohn der Rennsport-Legende Michael Schumacher, ist begeistert: "Australien ist einer meiner Lieblingsorte, und gemeinsam mit Sebastian für Deutschland anzutreten, wird riesigen Spaß machen."

"Nach dem zweiten Platz im Einzel-Rennen in Schweden 2023 und Platz zwei beim ROC-Nations-Cup in Mexiko 2019 mit Seb ist das Ziel dieses Mal, die Siegerpokale zu holen - sowohl im Team als auch im Einzel", sagt der 25-Jährige.

Schumacher, der aktuell als Ersatzfahrer für Mercedes in der Formel 1 und in der Langstrecken-WM für Alpine tätig ist, freut sich auch auf das Zusammentreffen mit weiteren Rennfahrern: "Ich bin mir sicher, dass wir Fahrer eine großartige Zeit haben werden und den australischen Fans eine spektakuläre Show bieten."

Fredrik Johnsson, Präsident und Mitbegründer des ROC, freut sich auf das deutsche Duo: "Es ist großartig, am Tag des Ticketverkaufs die Teilnahme von Sebastian Vettel und Mick Schumacher beim ersten ROC in Australien ankündigen zu können."

"Mit ihrer Bestätigung und der Ankündigung des siebenfachen Supercars-Champions Jamie Whincup haben wir bereits einige der besten Fahrer im Teilnehmerfeld." Weitere Superstars aus Formel 1, IndyCar, Le Mans, Supercars, World Rally und Rally X werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Das Event-Programm sieht vor, dass Vettel und Schumacher am Freitag als deutsches Team gemeinsame beim ROC-Nations-Cup antreten, bevor sie am Samstag um den "Champion of Champions"-Titel gegeneinander kämpfen.

Das ROC ist dafür bekannt, einige der besten Fahrer der Welt aus verschiedensten Serien zu versammeln. Zu den bisherigen Teilnehmern gehörten Vettel, Schumacher, Sebastien Loeb, David Coulthard, Marcus Grönholm und Jenson Button.