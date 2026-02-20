Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat bereits vor dem Abschluss der aktuellen Wintertests (zur Bildergalerie!) Favoriten auf den WM-Titel 2026 ausgemacht. Auf die entsprechende Frage in der Sendung "Sport und Talk im Hangar 7" auf ServusTV sagte Vettel: "George Russell und Mercedes."

Der Deutsche nannte "zwei Dinge", die ihn zu dieser Einschätzung gebracht haben: "Einerseits ist es, glaube ich, nicht so schlecht, auf Mercedes zu tippen, soweit man es jetzt erkennen kann." Denn Mercedes hat bei den bisherigen Testfahrten mit hoher Laufleistung und guten Zeiten überzeugt (hier die Ergebnisse zu den aktuellen Formel-1-Testfahrten abrufen!).

Vettel traut aber auch Mercedes-Fahrer Russell einiges zu: "Ich würde auf ihn tippen, weil ich weiß, dass er sehr hart an sich arbeitet und so clever ist, dass er auch versteht, was er konkret als Fahrer dazu beitragen kann, um den Unterschied zu machen."

"Da gibt es einige im Feld, die das können, aber ich glaube, in der Konstellation jetzt ist mein Bauchgefühl, dass es George gemeinsam mit Mercedes dieses Jahr am besten gelingen wird", erklärte Vettel.

Marc Surer hat Ferrari auf der Rechnung

Marc Surer denkt anders: Der frühere Formel-1-Fahrer hat vor allem das Traditionsteam Ferrari auf der Rechnung. Er sagte in der gleichen Sendung: "Bei Ferrari hat mich beeindruckt, wie zuverlässig der Motor ist. In diesem Jahr gibt es sicherlich mehr Ausfälle. Da hätte Ferrari vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn es wirklich so zuverlässig bleibt, wie es jetzt ist."

Von allen Topteams wartet Ferrari bereits am längsten auf einen weiteren Titelgewinn in der Formel 1: Zuletzt hat die italienische Traditionsmarke 2007 mit Kimi Räikkönen die Fahrer-WM gewonnen und 2008 mit dem Duo Räikkönen/Felipe Massa die Konstrukteurs-WM (mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!).