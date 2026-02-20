Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen

Formel 1
Formel 1
Shanghai
"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen

Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin

Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026

Formel 1
Formel 1
Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026

Neustart nach Krisenjahr: "Unser Blick wurde zu eng", gesteht Binder

MotoGP
MotoGP
Neustart nach Krisenjahr: "Unser Blick wurde zu eng", gesteht Binder

Domenicali kontert Rücktritts-Spekulationen: "Max liebt die Formel 1"

Formel 1
Formel 1
Domenicali kontert Rücktritts-Spekulationen: "Max liebt die Formel 1"

Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

Formel 1
Formel 1
Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

"Näher am Ende als am Anfang": Verstappen spricht über Rücktritt

Formel 1
Formel 1
"Näher am Ende als am Anfang": Verstappen spricht über Rücktritt
Formel 1

Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

Sebastian Vettel hat einen Tipp für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2026: Wer für den viermaligen Champion der große Favorit ist unter den neuen Regeln

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Veröffentlicht:
Sebastian Vettel: Wer für ihn WM-Favorit 2026 ist und warum

Der frühere Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat bereits vor dem Abschluss der aktuellen Wintertests (zur Bildergalerie!) Favoriten auf den WM-Titel 2026 ausgemacht. Auf die entsprechende Frage in der Sendung "Sport und Talk im Hangar 7" auf ServusTV sagte Vettel: "George Russell und Mercedes."

Der Deutsche nannte "zwei Dinge", die ihn zu dieser Einschätzung gebracht haben: "Einerseits ist es, glaube ich, nicht so schlecht, auf Mercedes zu tippen, soweit man es jetzt erkennen kann." Denn Mercedes hat bei den bisherigen Testfahrten mit hoher Laufleistung und guten Zeiten überzeugt (hier die Ergebnisse zu den aktuellen Formel-1-Testfahrten abrufen!).

Vettel traut aber auch Mercedes-Fahrer Russell einiges zu: "Ich würde auf ihn tippen, weil ich weiß, dass er sehr hart an sich arbeitet und so clever ist, dass er auch versteht, was er konkret als Fahrer dazu beitragen kann, um den Unterschied zu machen."

"Da gibt es einige im Feld, die das können, aber ich glaube, in der Konstellation jetzt ist mein Bauchgefühl, dass es George gemeinsam mit Mercedes dieses Jahr am besten gelingen wird", erklärte Vettel.

Marc Surer hat Ferrari auf der Rechnung

Marc Surer denkt anders: Der frühere Formel-1-Fahrer hat vor allem das Traditionsteam Ferrari auf der Rechnung. Er sagte in der gleichen Sendung: "Bei Ferrari hat mich beeindruckt, wie zuverlässig der Motor ist. In diesem Jahr gibt es sicherlich mehr Ausfälle. Da hätte Ferrari vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn es wirklich so zuverlässig bleibt, wie es jetzt ist."

Von allen Topteams wartet Ferrari bereits am längsten auf einen weiteren Titelgewinn in der Formel 1: Zuletzt hat die italienische Traditionsmarke 2007 mit Kimi Räikkönen die Fahrer-WM gewonnen und 2008 mit dem Duo Räikkönen/Felipe Massa die Konstrukteurs-WM (mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!).

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel "Näher am Ende als am Anfang": Verstappen spricht über Rücktritt
Mehr von
Stefan Ehlen

Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin

Jonathan Wheatley ehrlich: So läuft es für Audi wirklich

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Jonathan Wheatley ehrlich: So läuft es für Audi wirklich

Formel 1 2027: Welche Rennen raus sind und welche neu dazukommen

Formel 1
Formel 1
Formel 1 2027: Welche Rennen raus sind und welche neu dazukommen
Mehr von
Marc Surer

"Auffallend ruhig": Ralf Schumacher sieht Ferrari-Motor als besten Antrieb

Formel 1
Formel 1
"Auffallend ruhig": Ralf Schumacher sieht Ferrari-Motor als besten Antrieb

Volle Punkte für Piastri: F1-Voting-Sieger Antonelli geht bei Noten leer aus

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Volle Punkte für Piastri: F1-Voting-Sieger Antonelli geht bei Noten leer aus

Marc Surer nach Melbourne: Lawson "muss jetzt schon um Platz zittern"

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Marc Surer nach Melbourne: Lawson "muss jetzt schon um Platz zittern"

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen

Formel 1
F1 Formel 1
Shanghai
"Bisschen optimistisch": Esteban Ocon erinnert an Sprint beim zweiten Rennen

Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin

Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026

Formel 1
F1 Formel 1
Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026