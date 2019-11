Sebastian Vettel: Wer Hamilton nicht gratulieren kann, ist ein "Depp"!

Es waren Bilder, die um die Formel-1-Welt gingen: Nach dem verlorenen WM-Titel im vergangenen Jahr ging Sebastian Vettel in die Mercedes-Garage, um dem Team rund um Toto Wolff persönlich zu gratulieren. Kurz zuvor hatte er bereits Lewis Hamilton seine ehrlichen Glückwünsche ausgesprochen, auch wenn es für ihn selbst eine bittere Niederlage war.

An diesem Wochenende könnte Vettel erneut gratulieren müssen, doch das fällt ihm überhaupt nicht schwer, wie er sagt: "Leistung, die erbracht wird, muss man anerkennen", sagt der Ferrari-Pilot. "Wenn einem das schwerfällt, ist man ein Depp."

Und die Leistung von Hamilton und Mercedes, die beide nach der Saison wohl mit sechs Titeln dastehen, anzuerkennen, das kann Vettel: "Man darf nicht vergessen, welche Leistung dahintersteckt, sowohl von seiner Seite als auch von Mercedes", sagt er.

"Wenn man einige Rennen vor Schluss den Sack schon zumachen kann, ist das nicht aus Glück entstanden oder aus heiterem Himmel passiert, sondern das hat einen Grund. Sie sind nach wie vor die Mannschaft, die am besten zusammenarbeitet und das auch fast jedes Wochenende unterstreicht."

Für ihn bilden die Silberpfeile und Hamilton einfach eine Einheit, in der sich der Brite wohlfühlt und sein Können abrufen kann. "Das macht es für uns und andere schwer, da ranzukommen. Aber wir geben nicht auf. Wir können und müssen uns weiter steigern, um dagegenzuhalten", so Vettel. "Ich glaube an unser Team. Wir haben die richtigen Leute. Wir müssen es nur besser zusammenbringen."

Mit Bildmaterial von LAT.