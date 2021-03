Sebastian Vettels Ziele: P3 für Aston Martin 2021

"Ich glaube, die Favoritenrolle ist verteilt", sagt Sebastian Vettel. Der viermalige Formel-1-Weltmeister sieht in der Motorsport-Saison 2021 erneut Mercedes vorne. "Nummer-eins-Herausforderer ist Red Bull. Und danach ist es sehr, sehr eng", meint Vettel. Seine Hoffnung: Mit Aston Martin im Kampf um die Verfolgerpositionen mitzumischen, an der Spitze des breiten Formel-1-Mittelfelds.

Doch Vettel macht sogleich eine Einschränkung: Es sei "immer schwierig" eine Prognose für die neue Saison abzugeben, "zumal ich das Auto in dem Sinne ja noch gar nicht kenne". Seine erste Ausfahrt in einem Aston-Martin-Rennwagen unternimmt Vettel erst bei den Formel-1-Wintertests in Bahrain vom 12. bis 14. März.

Auch dazu will sich Vettel noch nicht im Detail äußern, sondern meint nur: "Das Auto wird auf jeden Fall ein bisschen anders sein als das Auto, das ich vorher hatte." Neu für Vettel ist zum Beispiel, dass er erstmals einen Mercedes-Antrieb im Heck haben wird.

Vettel: Mit Aston Martin unter die Top 3

Eben dieser Antrieb und die nach dem Vorbild Mercedes entworfene Aerodynamik hatten Racing Point vergangenes Jahr zu einem Aufschwung verholfen, und zu mehreren Top-3-Plätzen und einem Rennsieg sowie P4 in der Gesamtwertung. Vettel aber glaubt: "Der dritte Platz war drin." Diesen gibt der Deutsche für 2021 als "das Ziel" für Aston Martin aus.

"Das größere Ziel ist aber, dass ich mich gut einlebe, meinen Weg hier finde mit dem Team zusammen, Spaß habe und dass wir gemeinsam das Beste rausholen", sagt Vettel weiter.

Konkreter könne er nicht werden. Denn: "[Erst] wenn wir auf die Strecke kommen, sehen wir, wie gut unser Auto ist."

"Dann ist dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil es ein Brückenjahr ist, mit den großen Änderungen im kommenden Jahr. Da ist die Frage, wie man seine Ressourcen aufteilt, mit dem großen Fokus auf die neuen Regeln 2022."

Aston Martin wartet nicht bis 2022, sondern ...

Aston Martin wolle aber nicht einfach nur abwarten, bis die neue Formel-1-Ära beginne, sondern schon 2021 glänzen, sagt Vettel. O-Ton: "Ich glaube, wir alle sind gewillt, dass wir ein bisschen näher aufrücken können, näher dran sind. Sonst: Ehrlich gesagt keine Ahnung, weil im Moment ist noch keiner einen Meter gefahren und alles hier ist für mich noch neu."

Er hoffe, mit Aston Martin "direkt ein Wort mitreden" zu können für vordere Platzierungen, und dass sein Team "eher näher dran ist an der Spitze als am Mittelfeld", so erklärt Vettel. "Ich bin auf jeden Fall gespannt."

