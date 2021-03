Sechs Gründe, warum sich das Live-Erlebnis der Formel 1 auf Sky lohnt!

Sky ist das neue Zuhause des Motorsports und das Angebot zur Formel 1 Saison für alle deutschsprachigen Fans ist umfangreicher und attraktiver als je zuvor. Und so gibt es gleich mehrere Gründe, warum sich der attraktive Preis für ein Sky Abo lohnt. Die wichtigsten davon haben wir in dieser Übersicht zusammengetragen.

Über alle weiteren Infos zu den Live-Angeboten von Sky zur Formel 1 kannst du dich detailliert hier über Sky Q informieren und hier über Sky Ticket informieren!

1. Die besten Experten!

Ralf Schumacher mag während seiner aktiven Fahrerkarriere in der Formel 1 nicht Everybody's Darling gewesen sein. Als Co-Kommentator und Experte am Sky-Mikrofon hat er aber schon 2020 bewiesen, dass er nicht nur schnell Autofahren, sondern auch mit Headset am Kopf brillieren kann.

Kein anderer TV-Experte sagt so direkt seine Meinung wie Schumacher, und ist dabei auch noch fast immer auf den Punkt und bestens informiert. Oder, wie es von einem unserer Leser so treffend formuliert wurde: "Der scheißt sich nix, und das gefällt mir!" Ein wohltuender Kontrast zu vielen anderen Experten, denen es oft schwerfällt, ihre ehemaligen Kollegen auch mal zu kritisieren.

Neben Ralf Schumacher wird Timo Glock als Experte das Renngeschehen mit Analysen begleiten. Timo Glock haben viele Zuschauer schon bei RTL in der Expertenrolle schätzen gelernt. Abgerundet wird das hochkarätige Sky-Expertenteam von Nico Rosberg, dem Formel-1-Weltmeister von 2016. .

Sky bietet Analysen mit einem hochkarätigen Expertenteam Foto: Sky Deutschland

2. Fairer Preis für die umfangreichste Berichterstattung aller Zeiten!

Der neue 24-Stunden-Formel-1-Sender Sky Sport F1 - ein Novum auf dem deutschen Fernsehmarkt, der rund um die Uhr Formel-1-Inhalte zeigt - ist mit einem Sky-Abo im Rahmen des Sportpakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch für unterwegs. Für weitere fünf Euro gibt's die Formel-1-Rennen (und die meisten Qualifyings) sogar in ultrascharfer UHD-Qualität.

Der flexibelste Weg, Sebastian Vettels erstes Rennen auf Aston Martin und Mick Schumachers Debüt in der Formel 1 zu sehen, ist ein Sky Supersport Ticket - ein perfektes Schnupperangebot, wenn Du Dich erst davon überzeugen möchtest, wie gut die Übertragungen sind, bevor du ein ein Sky Abo abschließt.

Neben diesem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky Dir auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit könnt Ihr zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Saison live verfolgen.

sind neben dem Motorsport mit der Formel 1 als Flaggschiff übrigens auch ein umfangreiches Fußball-Liveangebot (Bundesliga, 2. Bundesliga, Premier League, DFB Pokal), Handball, Tennis und Golf.

Das Sky-Ticket ist genau das Richtige für Kurzentschlossene, denn das Ticket kann sofort aktiviert und auf zwei beliebigen mit dem Internet verbundenen Geräten (zum Beispiel Smart-TV, Smartphone, Tablet, PC, Notebook) als Stream genutzt werden.

3. Alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung während des Renngeschehens!

Dich hat genervt, dass RTL oft zu den ungünstigsten Zeitpunkten, ausgerechnet vor einem wichtigen Boxenstopp oder als sich ein heißes Duell auf der Strecke angebahnt hat, aus der Live-Übertragung ausgestiegen ist, um Werbung zu zeigen? Das kann Dir mit Sky nicht mehr passieren! Sky zeigt Dir alle Rennen live und ohne Werbeunterbrechungen.

Dazu kannst du aus 20 Onboard-Kameraperspektiven wählen und das Live-Rennen aus Sicht von Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton & Co. genießen, oder mit dem Pitlane- und Data-Channel die Ereignisse aus Sicht der Teams verfolgen. Alle Livestreams sind direkt über die Formel-1-Startseite auf Sky Q erreichbar.

Wenn Du einmal zu lang beim Mittagessen mit der Familie aufgehalten wurdest, ist das auch kein Problem mehr. Mit Sky Q bekommst Du 2021 die neue "Was hab ich verpasst"-Funktion. Digital können sich die Fans die spektakulärsten Momente des Rennens wie Start, Überholmanöver oder Funksprüche noch einmal ansehen. Diese In-Race-Videos sind bereits während des Rennens auf skysport.de und in der Sky-Sport-App abrufbar, sodass Du kein Highlight mehr verpasst!

Sky hat außerdem die Sendezeiten verlängert und berichtet so umfassend wie noch nie - so auch über das Rennwochenende in Bahrain. Die Zuschauer dürfen sich auf tolle Vorberichte und Analysen freuen ; bereits 90 Minuten vor dem Rennstart meldet sich das Sky-Sport-F1-Team aus Bahrain.

4. Sky zeigt die Formel 1 auch im Free-TV!

Neben dem starken Angebot auf Sky Sport F1 wird auch Sky Sport News im Free-TV über den Saisonstart berichten. Das Bahrain-Wochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show "Warm-up - das Motorsportspezial" am Donnerstag, wenn sich Sandra Baumgartner live aus Bahrain meldet, um mit Interview-Gästen über die brennendsten Themen vor dem Saisonstart zu sprechen . So werden die letzten Entwicklungen bei den Formel-1-Teams thematisiert und die wichtigsten Aussagen er Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst.

Am Samstag zeigt Sky Sport News eine 15-minütige Highlight-Show zum Qualifying ("Qualifying kompakt"). Am Rennsonntag spiegelt Sky dann die Vorberichte auch im Free-TV und zeigt nach dem Rennen eine 30-minütige Highlight-Show ("Rennen kompakt") mit einer ausführlichen Zusammenfassung des Rennens.

Das Rennwochenende schließt die Analyse-Show am Montag um 13:00 Uhr. Dabei wird Moderator Noah Pudelko gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock die spannendsten Ereignisse vom Rennwochenende analysieren und aufarbeiten.

Erstmalig wird es mit "Track Check" auch eine neue Rubrik geben, in der speziell die Rennstrecken und ihre Besonderheiten beleuchtet werden. "Track Check" wird im Rahmen der Vorberichte auf Sky Sport F1 und auch im Free-TV auf Sky Sport News ausgestrahlt.

5. Formel 2 & Co.: Die nächsten deutschen Talente für die Formel 1 sehen!

Neben der Königsklasse Formel 1 zeigt Sky auch die Formel 2, die Formel 3 (jeweils alle Sessions) und den Porsche-Supercup (alle Rennen), also das komplette Rahmenprogramm an den Rennwochenenden. David Beckmann gilt als heißer Anwärter, der nächste Deutsche in der Formel 1 zu werden. Ihn siehst Du bei Sky in den Formel-2-Rennen. Ebenso wie Lirim Zendeli. In der Formel 3 ist unter anderem Ralf Schumachers Sohn David am Start.

6. Die Netflix-F1-Dokuserie "Drive To Survive" und Sky Original "Race to Perfection"!

Die ersten beiden Staffeln kannst Du schon jetzt als Teil des Sky-Sportpakets sehen. Das komplette Netflix-Angebot (und damit auch die gerade erst erschienene dritte Staffel) ist Teil des Entertainment-Plus-Pakets von Sky. Mit der Sky-Q-Box kannst Du nicht nur "Drive To Survive" auf Netflix sehen, sondern das komplette Angebot des beliebten Streamingdienstes mit all seinen Serien und Filmen. Ohne dafür ein eigenes Netflix-Abo buchen zu müssen.

Das Sky Original "Race to Perfection" wirft anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Formel 1 im vergangenen Jahr einen Blick hinter die Kulissen der vergangenen 70 Jahre des Motorsports, um das Jubiläum zu feiern. Von dem F1-Start im Jahr 1950 bis 2020 deckt die Serie sämtliche Dramen der Formel 1 ab, die die Fans weltweit seit Jahrzehnten in den Bann ziehen.

Von Fangio bis Schumacher, von Senna bis Hamilton - "Race to Perfection" erzählt die Geschichten des Sports und der Persönlichkeiten in einem neuen Licht. Mit seltenem Archivmaterial und vielen exklusiven Interviews mit den größten Stars des Sports.

Okay, angebissen. Ich habe Lust! Und jetzt?

Wenn Du jetzt Lust bekommen hast, zumindest mal in die Sky-Übertragung des Grand Prix von Bahrain reinzuschnuppern, kannst Du jetzt hier die komplette Formel 1 und den besten Live-Sport mit Sky Q holen oder hier flexibel mit Sky Ticket streamen - ganz ohne Receiver.

Mit Bildmaterial von Sky Deutschland.