Sechs Prozent Wachstum: Formel 1 mit Zuschauerplus an der Strecke

Das Vor-Ort-Publikum an den Rennstrecken hat sich in der ersten Hälfte der Formel-1-Saison 2026 um mindestens sechs Prozent vergrößert. Das geht aus den offiziellen Zuschauerzahlen hervor, wie sie die meisten Veranstalter nach ihren Grands Prix veröffentlicht haben. (Hier unsere aktuelle Zuschauer-Übersicht abrufen!)

Ein vollständiges Bild lässt sich anhand dieser Zahlen jedoch nicht gewinnen: Für die Rennen in Miami und Monaco wurden keine Angaben gemacht. Miami gab erstmals keine Zuschauerzahlen heraus, Monaco bereits zum wiederholten Mal. Beide Grands Prix hatten in den Vorjahren jeweils unveränderte Zuschauerzahlen veröffentlicht.

Basierend auf den neun Rennstrecken, für die sowohl 2025 als auch 2026 offizielle Daten vorliegen, hat die Formel 1 im Vergleich zum Vorjahr rund 191.000 Vor-Ort-Zuschauer gewonnen. Rund 3,3 Millionen Fans verfolgten die bisherigen Grands Prix direkt an der Rennstrecke. Einzig in Shanghai blieb das Wochenend-Publikum unter 300.000.

Wichtig zu wissen: Die Zuschauerzahlen der Formel 1 sind kumulierte Werte. Gezählt werden alle Besucher über das gesamte Rennwochenende hinweg (Donnerstag bis Sonntag). Wer an mehreren Tagen vor Ort ist, wird entsprechend mehrfach erfasst. Es handelt sich also nicht um die Zahl individueller Personen.

Rekorde bei mehreren Formel-1-Rennstrecken

Dennoch lassen sich Unterschiede zwischen den Rennstrecken erkennen: In Barcelona stagnierte das Publikum bei nur geringem Zuwachs, in Silverstone dagegen stieg die Zuschauerzahl um 64.000. Auch Suzuka erfreute sich mit einem Plus von 49.000 Zuschauern einer ansteigenden Beliebtheit bei den Formel-1-Fans. Und: Keine Strecke schrieb ein Minus.

Silverstone ist auch mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre der absolute Spitzenreiter unter den neun betrachteten Rennstrecken: Seit 2022 betrug der Zuschauerzuwachs allein 163.000. Das entspricht nahezu exakt dem gesamten Wochenendpublikum beim bislang bestbesuchten Grand Prix von Katar in Lusail, einer der am schwächsten besuchten Formel-1-Veranstaltungen.

Darüber hinaus hat die Formel-1-Saison 2026 bereits zwei neue Einträge in den Top 10 der bestbesuchten Grands Prix erzeugt: Silverstone übertraf mit 564.000 Besuchern seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr (500.000) und Melbourne belegt mit 484.000 Zuschauern nun Rang drei in dieser "ewigen" Rangliste. Interessant: Außer Silverstone und Melbourne ist nur Austin ebenfalls in diesem Ranking vertreten.

Neben Silverstone und Melbourne vermeldeten drei weitere Strecken individuelle Zuschauer-Rekorde: Barcelona (302.000), Spielberg (320.000) und Spa-Francorchamps (400.000). Montreal (360.000) und Budapest (310.000) stellten ihre bisherigen Bestwerte erneut ein.

Das Selbstverständnis der Formel 1 als Veranstalter

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali fühlt sich daher in seinem Tun bestätigt. Er sagte in einer Pressekonferenz: "Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen an die Rennstrecke kommen und ihren Spaß haben. Wir sind ausverkauft, weil die Menschen gerne dabei sind und eine Erfahrung machen wollen, die es in dieser Form nur dort gibt."

Die Motorsport-"Königsklasse" versteht sich hierbei in erster Linie als Unterhaltungsplattform und misst sich ausdrücklich "nicht mit anderen Sportarten", wie Domenicali erklärte: "Wir konkurrieren darum, die attraktivsten Veranstaltungen zu schaffen."

"Die Leute können sich heute genauso gut für einen Theaterbesuch, ein Kino, ein Konzert oder irgendeine andere Freizeitaktivität entscheiden. Deshalb ist es so wichtig, ein Erlebnis mit echten Inhalten zu bieten. Der Besuch kostet Geld - und dieses Erlebnis muss besser sein als die Alternativen. Sonst entscheiden sich die Menschen eben für etwas anderes."