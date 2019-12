Seidl lobt McLaren-Fahrerduo: Toller Spirit, starke Leistungen

In der Formel-1-Saison 2019 wagte McLaren nicht nur mit Carlos Sainz und Lando Norris als frischem Fahrergespann einen Neuanfang. Auch Andreas Seidl stieß als Teamchef neu hinzu. Die Umstrukturierung trug Früchte: McLaren beendete die WM auf Platz vier der Hersteller, Carlos Sainz wurde als Sechster "Best of the Rest" bei den Fahrern.

Auch Norris brachte es in seiner Rookie-Saison zu einigen Achtungserfolgen. Zwei sechste Plätze konnte der Brite einstreichen, in der Hälfte der Rennen schaffte er es in die Top 10. "Für Lando als Rookie ist klar zu erkennen, dass er es im Laufe der Saison gesteigert hat. Er war in Melbourne sofort schnell unterwegs", urteilt Teamchef Seidl.

Er erinnert sich: "Lando ging in sein erstes Qualifying überhaupt und landete in Q3. Das bewies, dass es die richtige Wahl war, sich für ihn zu entscheiden und zeigte, was für ein Talent er ist. Zugleich ist es normal, dass er sich auch Zeit genommen hat, um zum Beispiel Erfahrungen zu sammeln und immer aggressiver in die Rennen zu gehen."

Der Rookie und der Erfahrene: Die perfekte Kombi

Habe sich Norris zu Beginn der Saison vor allem am Start noch eher konservativ präsentiert, um kein unnötiges Risiko einzugehen und das Rennen zu beenden, wandelte sich das laut Seidl nach einiger Zeit. "Wenn man sich seine Starts ab der zweiten Hälfte ansieht, wie er die Rennen bestritten hat, ist das beeindruckend", lobt er den Rookie.

Letztlich gelang Sainz seine bisher beste Formel-1-Saison: "Er war während der gesamten Saison sowohl im Qualifying als auch im Rennen dabei. Und das Ergebnis sieht man in der Anzahl der Punkte, die erzielt hat. Zudem müssen wir bedenken, dass wir auch Rennen hatten, bei denen wegen technischer Probleme gute Punkte liegen blieben."

Seidl lobt Entschlossenheit von Sainz und Norris

Andreas Seidl hat nach einer starken Saison 2019 Grund zur Freude Foto: LAT

"Wenn es um Rennstarts, die ersten Rennrunden und auch Überholmanöver geht, die man machen muss, um die Ergebnisse zu erzielen, sind sie sehr entschlossen", lobt Seidl den Kampfgeist des McLaren-Fahrerduos. "Und was Carlos in den letzten Rennen gemacht hat, bestätigt nur, dass er auch in Zukunft der Richtige für uns ist."

Mit Bildmaterial von LAT.