"Senna": Alles, was man über die neue Netflix-Serie wissen muss!

Die Streaming-Plattform Netflix beschäftigt sich wieder mit der Formel 1. Nach der Erfolgsserie "Drive to survive" mit bewusster Verfremdung und Zuspitzung von Inhalten entsteht nun ein neues Projekt: "Senna". Die sechsteilige Mini-Serie zeichnet den Karriereverlauf von Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna nach.

Senna ist 1984 in die Formel 1 aufgestiegen und hat nach seinem Wechsel zu McLaren sowohl 1988 als auch 1990 und 1991 den WM-Titel gewonnen. Zur Saison 1994 schloss sich der Brasilianer dem damaligen Spitzenteam Williams an, verunglückte aber im dritten Grand Prix des Jahres in Imola und starb.

Aber was genau wird die neue Netflix-Serie thematisieren? Wer führt Regie? Und welcher Schauspieler verkörpert Senna?

In diesem Artikel tragen wir alle wichtigen Informationen zu "Senna" zusammen und geben einen Überblick darüber, was bisher zum Serien-Projekt bekannt ist!

Worum geht es in der Netflix-Serie "Senna"?

Die Netflix-Serie "Senna" beleuchtet den Werdegang von Ayrton Senna im Motorsport und soll "alle Hindernisse, Höhen und Tiefen, Triumphe und Sorgen" des Formel-1-Rennfahrers zeigen. Ein Schwerpunkt liegt "auf seiner Persönlichkeit und seinen persönlichen Beziehungen", so beschreibt es der Streaming-Anbieter.

Ausgangspunkt für die Serie ist Sennas Umzug von Brasilien nach England im Jahr 1981. Er fährt dort in der Formel Ford 1600 und ist sofort die Nummer eins: Senna gewinnt zwölf von 19 Rennen. Und seine Karriere verläuft weiter auf der Überholspur, denn schon 1984 fährt Senna in der Formel 1.

In der Motorsport-"Königsklasse" trifft Senna einige Jahre später bei McLaren auf Alain Prost. Es kommt zum berühmten Teamduell, das in den Jahren 1989 und 1990 jeweils in Suzuka zu Kollisionen bei den Titelentscheidungen führt - einmal mit dem besseren Ende für Prost, einmal ist Senna der Sieger.

Nach drei WM-Titeln mit McLaren wechselt Senna zur Saison 1994 zu Williams, damals ein Spitzenteam. Doch beim Grand Prix von San Marino in Imola verunglückt Senna tödlich. Der tragische Unfall Sennas schließt die sechsteilige Serie ab.

Gibt es schon einen Trailer für "Senna"?

Nein. Netflix hat bislang keinen Trailer für "Senna" veröffentlicht, sondern nur einzelne Bilder von den Dreharbeiten.

Welcher Schauspieler verkörpert Ayrton Senna in der Netflix-Serie?

Der brasilianische Schauspieler Gabriel Leone, Jahrgang 1993, ist in der Netflix-Serie "Senna" als Ayrton Senna zu sehen.

Leone hat in der Vergangenheit mehrheitlich brasilianische Filme gedreht, war zuletzt aber auch schon einmal in einer Motorsport-Verfilmung zu sehen: In "Ferrari" (2023) spielt Leone den Ferrari-Rennfahrer Alfonso de Portago, der in den 1950er-Jahren für Ferrari in der Formel 1 und anderen Motorsport-Serien antritt.

Für Regisseur Vicente Amorim ist Leone die ideale Besetzung. Er meint: "Gabriel bringt ein ähnliches Charisma sowie eine ähnliche Präsenz und Freundlichkeit mit wie Ayrton Senna."

Auch Senna-Schwester Viviane wirkt angetan von der Nominierung Leones: "Gabriel ist wirklich in der Lage, Ayrtons einzigartige Persönlichkeit glaubwürdig zu porträtieren. Vor allem den Ayrton, den wir als Familie abseits der Rennstrecke kannten."

Der brasilianische Schauspieler Gabriel Leone, der für die Netflix-Serie Ayrton Senna verkörpern wird Foto: Netflix

Leone selbst gibt an, es sei "eine große Ehre und Verantwortung" für ihn als Brasilianer, "eine Legende zu spielen, die in ihrem Leben so viele Menschen beeinflusst hat und die für das große sportliche Talent Brasiliens steht. Und das Bewusstsein, diese Geschichte Millionen von Menschen zu erzählen, macht diese Rolle zu einer der Bedeutendsten in meiner Karriere."

Welche weiteren Schauspieler sind dabei in der "Senna"-Serie?

Neben Gabriel Leone haben die Produzenten noch eine Reihe weiterer, mehrheitlich brasilianischer Schauspieler für die Netflix-Serie "Senna" gewonnen. Alice Wegmann, Camila Mardila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pamela Tome und Susana Ribeiro übernehmen genauso Rollen wie der US-Amerikaner Matt Mella, der als Alain Prost zu sehen ist.

Gruppenbild der "Senna"-Schauspieler für die neue Netflix-Serie mit Gabriel Leone Foto: Netflix

Kaya Scodelario, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh (als Frank Williams) und Tom Mannion zählen ebenfalls zum Cast der "Senna"-Serie.

Wer führt Regie bei der Netflix-Serie "Senna"?

Vicente Amorim ist der Regisseur der "Senna"-Serie, aber er teilt sich diese Position mit Julia Rezende. Beide Regisseure sind Brasilianer und arbeiten mehrheitlich für das brasilianische Publikum, haben sowohl nationale (Rezende) als auch internationale Preise und Auszeichnungen (Amorim) erhalten.

Produziert wird die "Senna"-Serie als Zusammenarbeit zwischen der Produktionsfirma Gullane, Senna Brands und der Senna-Familie.

Gullane ist eine große Produktions- und Vermarktungsfirma mit Spezialisierung auf den brasilianischen Markt. Seit 1996 hat das Unternehmen über 40 Filme und 20 TV-Serien herausgebracht.

Senna Brands verwaltet die Marken "Ayrton Senna", "Senna" und "Senninha", wobei ein Teil der Lizenzerlöse der Ayrton-Senna-Stiftung und damit einem guten Zweck zugutekommen, nämlich bedürftigen Kindern.

Wo wird die Netflix-Serie "Senna" gedreht?

Bisher hat ein Großteil der Dreharbeiten für die Netflix-Serie "Senna" in Südamerika stattgefunden.

Einzelne Szenen sind in Argentinien und Uruguay aufgenommen worden. Weiter geht es in Brasilien. Am Ende stehen Aufnahmen in Großbritannien.

Wann erscheint die "Senna"-Serie bei Netflix?

"Senna" wird voraussichtlich im Sommer oder im Herbst 2024 beim Streaming-Anbieter Netflix erscheinen, und damit zwei Jahre später als ursprünglich geplant.

Denn Netflix hatte die neue Serie schon im September 2020 angekündigt. Die Corona-Pandemie aber sorgte für große Verzögerungen bei der Produktion und die Filmaufnahmen wurden vertagt. Der eigentlich vorgesehene Veröffentlichungstermin im Jahr 2022 war damit nicht zu halten.

Im Herbst 2023 aber hat das Projekt wieder an Fahrt aufgenommen, als Netflix die Schauspieler für die Mini-Serie "Senna" offiziell vorgestellt hat.

Gibt es nicht schon eine Senna-Doku mit gleichem Titel?

Ja, die gibt es. Die Dokumentation "Senna" ist 2010 erschienen und hat über 106 Minuten das Leben von Ayrton Senna nachgezeichnet - mit viel Originalmaterial und teils bis dahin unveröffentlichten Bildern und Zeitzeugen-Kommentaren durch zum Beispiel Senna-Teamchefs wie Ron Dennis, Frank Williams oder auch durch Senna-Teamkollege Alain Prost. Im Mittelpunkt steht hier Sennas Formel-1-Laufbahn.

Manish Pandey hat das Drehbuch zu "Senna"-Dokumentation geschrieben, Regisseur Asif Kapadia war mit der Umsetzung betreut. Der britische Film hat rund 11 Millionen US-Dollar in den Kinos eingespielt und einige internationale Preise erhalten. Kinostart in Deutschland war 2011.

Alain Prost sieht den "Senna"-Film von 2010 übrigens sehr kritisch.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.