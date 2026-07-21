Sequel des F1-Films: "Aufregende Gespräche" hinter den Kulissen

Laut dem Hollywood-Schauspieler Damson Idris wird hinter den Kulissen bereits über das Sequel des offiziellen Formel-1-Films gesprochen. "Ich kann nicht viel sagen", so die Worte des Schauspielers im Podcast "Beyond the Grid", "aber es finden gerade aufregende Gespräche statt."

"Im Vordergrund steht dabei", so Idris, "den Sport und die Fans stolz zu machen. Und ich denke, mit dem ersten Film ist uns genau das gelungen. Ich kenne Leute, die den Film 19-mal geschaut haben."

Das Kino-Comeback der Formel 1 war 2025 einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Brad Pitt in der Rolle von Sonny Hayes und Idris in der Rolle seines Teamkollegen Joshua Pearce waren Teil eines Streifens, der laut Box Office Mojo weltweit über 634 Millionen US-Dollar einspielen konnte.

Weder die vorherige Skepsis mancher Formel-1-Fans noch die von Outlets wie der New York Times thematisierten Missbrauchsvorwürfe gegen Pitt konnten den Blockbuster an den Kinokassen stoppen. Folglich wird bereits an einem Sequel gearbeitet.

Ein Release-Zeitraum ist für die Fortsetzung bislang nicht bekannt. Dabei deutet vieles darauf hin, dass diesmal nicht Sonny Hayes, sondern der jüngere Pearce die Hauptrolle übernehmen wird.

Idris zeigt sich im offiziellen Podcast der Formel 1 von seiner Erfahrung mehr als begeistert. "[Der Film] hat mein Leben verändert", erklärt er im Gespräch mit Tom Clarkson. "Ich war vorher ein junger Schauspieler in Snowfall, doch dann hat mich dieser Film wie eine Rakete nach oben geschossen. Dadurch habe ich das Geschäft, in dem ich mich bewege, noch mehr zu respektieren gelernt."

"Wenn ein Film dieser Größenordnung so erfolgreich ist, dann siehst du den Dominoeffekt in anderen Filmen. [Du siehst], wie andere Leute Risiken eingehen, um Blockbuster zu kreieren, die das Filmgeschäft retten. Deswegen wollen Leute ins Kino gehen!"

"Große Filme", so Idris, "geben Arthouse-Filmen und kleineren Filmen den Freiraum, zu existieren. Das ist eine Seite des Geschäftes."

"Aber auf der anderen Seite muss ich Rollen spielen, die mir dasselbe Gefühl vermitteln, das mir F1 vermittelt hat: eine neue Fähigkeit lernen, und dann beim Familientreffen an Weihnachten gegenüber meiner zweijährigen Nichte damit angeben, dass ich ein Formel-1-Fahrer bin. Sie ist der einzige Mensch, der mir glauben wird, dass Onkel Damson der beste Fahrer ist."