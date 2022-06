Sergio Perez: Dachte, ich habe alles unter Kontrolle, bis ...

Audio-Player laden

Als Sergio Perez in Runde 23 des Monaco-Rennens auch boxenstoppbereinigt die Führung des Grand Prix übernehmen konnte, sah es nach einer sicheren Sache für den Mexikaner aus, da Überholen im Fürstentum erfahrungsgemäß schwierig ist.

Während der Rennunterbrechung infolge des Unfalls von Mick Schumacher, entschied sich das Red-Bull-Team jedoch dazu, ihren beiden Piloten neue Medium-Reifen aufzuschnallen, während die Konkurrenz bei Ferrari auf den schon vorher benutzten harten Reifen setzte.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich das Rennen sehr leicht unter Kontrolle hatte", sagt Perez über die erste Phase nach dem Restart. "Ich habe auch nicht wirklich gepusht, aber auf einmal hatte ich eine Menge Untersteuern in den Kurven drei und vier und ich konnte sehen, wie Carlos immer näher an mich herankam."

Perez betont, dass er "immer noch eine gute Traktion aus Kurve acht" hatte und somit seine Position gegen Sainz nach dem Tunnel verteidigen konnte, aber gleichzeitig spürte er den Druck, sich in der Hafenschikane nicht zu verbremsen, da "man sonst die Position hergeben muss".

"Ich konnte wieder eine kleine Lücke aufmachen und meine normale Linie in der dritten und vierten Kurve fahren. Das brachte einiges an Rundenzeit und wir konnten dann das Auto sicher nach Hause bringen", so der Monaco-Sieger.

