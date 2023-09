Sergio Perez: Habe mich nicht gut genug auf Updates eingestellt

Sergio Perez hat zugegeben, dass er sich nicht "so schnell wie ich sollte" an Red Bulls Formel-1-Upgrades für 2023 angepasst hat, und übernimmt die Verantwortung für seinen vergrößerten Abstand zu Teamkollege Max Verstappen.

Perez hatte mit zwei frühen Siegen einen starken Start in die Saison, als er sich anschickte, dem zweimaligen Weltmeister Verstappen den Titel streitig zu machen. Doch ab Miami, wo Verstappen durch das Feld fuhr und Polesetter Perez auf den zweiten Platz verwies, hatte der Mexikaner zunehmend Mühe, mit dem Niederländer mitzuhalten.

Verstappen hat seither neun Rennen in Folge gewonnen, darüber hinaus auch beide F1-Sprints seit Miami, während Perez' Saison verblasst ist und er jetzt eher nach hinten schaut, um seinen zweiten Platz zu verteidigen, als sich auf Verstappen zu konzentrieren.

Sein Weg ins Jahr 2023 erinnert an die letztjährige Saison, in der er das Gefühl hatte, dass Red Bulls Upgrade das Auto weg von seinem Fahrstil und hin zu Verstappens Vorlieben entwickelt hat. Doch in Monza übernahm Perez die Verantwortung dafür, dass er sich nicht gut genug an die Upgrades des RB19 angepasst hat.

"Ich denke, dass jeder Fahrer im Laufe seiner Karriere oder jeder Saison einige Upgrades am Auto bekommt, die sich besser an seinen Fahrstil anpassen als andere", sagt Perez. "Manchmal baut man ein Teil ein und ist damit sofort schneller unterwegs. Manchmal muss man sich aber auch daran gewöhnen."

"Ich war nicht in der Lage, mich so schnell anzupassen, wie ich sollte, und ich musste meinen Fahrstil ein wenig ändern, um mich mehr an das Auto anzupassen als zum Beispiel zu Beginn der Saison, als die Dinge natürlicher liefen."

Perez' Rückstand von 1,3 Sekunden auf Verstappen im Qualifying zum Großen Preis der Niederlande in der vergangenen Woche sorgte für Aufsehen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff gehörte zu denjenigen, die behaupteten, der spitze Red Bull sei um seinen Starfahrer herum konstruiert worden, eine Idee, die Verstappen sofort zurückwies.

Perez war der Meinung, dass sein Missgeschick in Zandvoort eine Anomalie war, die auf die schwierigen, gemischten Wetterbedingungen in Zandvoort zurückzuführen war, und behauptete, dass die schlimmsten Tage der Anpassung an die neueste Version des Red Bulls nun hinter ihm liegen.

"In Zandvoort ging es vor allem darum, die richtigen Bedingungen zu finden und alles aus dem Auto herauszuholen", erklärt Perez. "Wenn du die Bedingungen nicht richtig hinbekommst, wirst du einen großen Abstand sehen. So funktioniert es manchmal. Wir haben diese Art von Lücken schon bei anderen Fahrern gesehen."

Er fügt hinzu: "Ich hatte in der Mitte der Saison definitiv eine schwierige Phase, in der ich am meisten mit dem Auto zu kämpfen hatte. Aber ich denke, das liegt nun hinter uns und wir sollten von nun an gute Rennen fahren."

