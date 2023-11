Sergio Perez: Lasst uns doch die Startaufstellung stürzen!

In Brasilien fand das sechste und letzte Sprintwochenende der Formel-1-Saison 2023 statt. Wie es mit dem Format im nächsten Jahr weitergehen wird, ist noch nicht ganz klar. Die Gespräche laufen. Fakt ist, dass viele Teams und Fahrer mit dem aktuellen Ablauf unzufrieden sind und sich Änderungen wünschen.

Einige würden den Sprint am liebsten gleich ganz abschaffen, wie etwa Max Verstappen. "Ich wünsche mir einfach ein normales Rennwochenende", sagt er. "Ich bin an keiner Änderung interessiert. Ich mag das Format generell nicht."

Viele Fahrer stören sich vor allem daran, dass es am Sprintwochenende nur ein 60-minütiges Freitagstraining gibt, bevor es ins Qualifying für den Grand Prix und damit ins Parc Ferme geht. Dann darf nicht mehr an den Autos gearbeitet werden. Wer also nicht auf Anhieb das perfekte Set-up findet, schaut in die Röhre.

Einige vermissen aber auch den Mehrwert der Sprints in puncto Spannung und Show. Besonders nach dem Kurzrennen in Austin, das einer Prozession glich, entbrannte eine Diskussion darüber, wie man das Format aufregender gestalten könnte.

"Ich denke, wenn sie dieses Format der Sprintrennen erhalten wollen, müssen wir es ändern", betont Sergio Perez. Er erweist sich als Befürworter einer radikalen Idee: "Ich würde eine umgekehrte Startaufstellung oder so etwas vorschlagen."

"Das würde es für die Fans interessanter machen, denn ich glaube, dass momentan nicht funktioniert, was wir erreichen wollen. Bei dieser Art von Rennen passiert nicht wirklich etwas. Eine umgekehrte Startaufstellung würde die Dinge durcheinander bringen und mehr Möglichkeiten schaffen, viel mehr Überholmanöver."

"Wenn wir dieses Format beibehalten wollen", sagt der Perez, "dann sollten wir es mit etwas ganz anderem versuchen. Denn ich denke, in den vergangenen zwei Jahren hat diese Art von Veranstaltung nicht viel gutes Racing zutage gebracht."

