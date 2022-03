Sergio Perez: Leistungsverlust in Bahrain schon paar Runden vorher spürbar

Audio-Player laden

Der Formel-1-Auftakt 2022 in Bahrain nahm in der Schlussphase noch einmal richtig Fahrt auf. In der Hauptrolle: Ausgerechnet die beiden Red-Bull-Boliden von Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez. Beide mussten kurz vor Schluss aufgeben, wahrscheinlich aufgrund von Problemen mit der Benzinpumpe.

In Runde 54 erwischte es zunächst mit Verstappen die Speerspitze von Red Bull Racing. Er meldete zunächst ein Problem mit der Batterie und wurde im Laufe der Runde immer langsamer. In der allerletzten Runde verlor auch noch Perez ein sicher geglaubtes Podiumsergebnis. Dabei spürte der Mexikaner schon vorher, dass da was im Argen liegt.

"Ein paar Runden vor Schluss spürte ich, dass ich ein wenig an Leistung verlor. Der Motor schaltete zeitweise ab, also wussten wir, dass es ein Problem gab", gab der Mexikaner nach dem Rennen zu Protokoll. Trotzdem versuchte er, das Rennen nach Hause zu bringen.

Darum fuhr Sergio Perez in Bahrain bis zum bitteren Ende

Denn: "Ich wusste, dass es knapp werden würde, weil das Problem von Runde zu Runde zunahm. Wir dachten, wir könnten es bis zum Ende schaffen. Leider passierte es erst in der letzten Runde. Wir wären sonst locker auf dem Podium gelandet."

Schließlich lag Perez zum Zeitpunkt seines Ausfalls auf dem dritten Rang. Seinen Verfolger, Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, hatte er die gesamte Distanz über im Griff. Deshalb überwog nach dem Rennen auch die Enttäuschung über das verpasste Top-Resultat.

"Es ist sehr frustrierend. Es ist ein sehr schwacher Tag für unser Team. Es ist ein sehr schwieriger Start ins neue Jahr, aber das Positive ist, dass wir schnell sind. Wir müssen nur herausfinden, wie wir zuverlässiger werden können", sagt Perez.

Die nächste Chance haben Perez und Red Bull schon in dieser Woche. Dann steht mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda bereits der zweite Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.