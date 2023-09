Sergio Perez: Nach Freitagscrash "im Grunde blind" ins Qualifying

Sergio Perez sagt, er sei "im Grunde blind" in das Qualifying zum Formel-1-Rennen von Italien gegangen, nachdem ein Unfall im zweiten Training am Freitag seine Vorbereitung eingeschränkt hatte.

Der Mexikaner beendete Q1 als Fünfter und wurde in Q2 Vierter, bevor er in der letzten Session Fünfter wurde, wo er die ganze Zeit damit zu kämpfen hatte, die Pace seines Teamkollegen Max Verstappen mitzugehen.

Als zweiter Test für Pirellis alternative Reifenzuteilung mit weniger Reifensätzen und dem obligatorischen Einsatz von harten, mittleren und weichen Reifen in den drei Qualifying-Sessions war Monza für alle Fahrer schwierig.

Perez machte sich das Leben jedoch selbst schwer, als er sich im zweiten Training in der Parabolica in die Reifenstapel drehte und dadurch einige entscheidende Runden am Ende der Session verpasste.

Dies wirkte sich auch auf das dritte Training aus, in dem er nur wenige Runden fahren konnte. Nach einem Ölleck, das seine Session unterbrach, musste er die Antriebseinheit wechseln, wobei das Team für das Qualifying auf ein Exemplar zurückgriff, das bereits im Einsatz war.

"Kein idealer Tag"

Perez betont, dass er froh sei, den fünften Platz gerettet zu haben: "Ja, wenn man bedenkt, dass ich das dritte Training verpasst habe, im Grunde blind gefahren bin und heute vor dem Qualifying keine neuen Reifen aufgezogen habe, war es kein idealer Tag", sagt er. "Aber so ist es nun einmal."

"Wenn man bedenkt, wie eng die Abstände waren, war unsere Vorbereitung nicht ideal. Gestern hatten wir eine gute Pace. Ich denke, gestern sah es gut aus, aber leider konnten wir heute nicht zeigen, wozu wir fähig sind", so der Mexikaner.

Perez verneint, dass der Unfall ein Rückschlag war, abgesehen von den Auswirkungen auf die Zeit auf der Strecke: "Nein, nicht wirklich", sagt er. "So etwas kann passieren. Es hat uns nur insofern gestört, als wir Probleme mit dem Auto heute Morgen hatten."

"Und leider hatten wir auch Probleme mit dem Motor, sodass wir ihn wechseln mussten. Das war ein bisschen zu viel", hadert er.

Er räumt ein, dass es nicht einfach ist, das Auto für die drei Reifen zu optimieren, die im Qualifying zum Einsatz kommen: "Es ist ziemlich knifflig, vor allem, wenn man ein Problem hat, wie ich es hatte, dann fährt man völlig blind und das erste Mal, wenn man die weichen Reifen benutzt, ist in Q3 und man ist immer einen Schritt im Hintertreffen."

Am Start gleich nach vorne?

Perez hofft, dass er sich von Probleme in der ersten Runde fernhalten kann: "Je weiter vorne man steht, desto besser", sagt er. "Ich stehe in der dritten Reihe, also hoffe ich, dass ich es in die zweite schaffe."

"Ich will nicht den ganzen Weg nach vorne fahren, aber natürlich will ich ein paar Positionen gutmachen, und hoffentlich können wir das morgen schaffen", sagt er über seine Ambitionen in der ersten Runde.

"Morgen wird es für uns entscheidend sein, mit dem Feld mitzuhalten, keine Rennzeit zu verlieren und die Reifen nicht mehr als nötig zu beanspruchen."

Interessanterweise weist er aber die Behauptung zurück, Ferrari habe am Sonntag nicht die nötige Rennpace, um zu kämpfen: "Das haben wir bisher nicht gesehen. Aber wir werden morgen sehen. Es wird ein langes Rennen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.