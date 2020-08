Sergio Perez: Nur eine Frage der Zeit, bis Vettel-Gerüchte verschwinden

Für Sergio Perez ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Gerüchte um Sebastian Vettel und sein Cockpit bei Aston Martin verschwinden. Der Mexikaner wird schon seit einiger Zeit für 2021 aus seinem Cockpit geschrieben, weil Racing-Point-Nachfolger Aston Martin den viermaligen Weltmeister verpflichten möchte. Doch noch fühlt sich Perez im Team sicher.

"Bei den Gerüchten um Sebastian kann ich nichts machen", sagt Perez am Donnerstag in Barcelona. "Ich habe vom Team gehört, dass wir alle so weitermachen wollen. Von daher glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Gerüchte verschwinden können."

Immer wieder wurde von einer Vertragsdeadline bei Perez geschrieben, und Gerüchten zufolge wollte Racing Point mit der Verkündung warten, bis sich Perez von seiner Coronaerkrankung erholt hat. Eine solche gab es aber bislang nicht.

Der Mexikaner fühlt sich im Team so sicher, dass er auch noch nicht mit anderen Rennställen über ein Cockpit für 2021 gesprochen habe: "Nein, nicht wirklich, da meine Position im Team ziemlich sicher aussieht. Das ist das Gefühl, das ich bekomme", winkt er ab.

Zuletzt wurden die Spekulationen jedoch angeheizt, weil sich Sebastian Vettel mit Teameigner Lawrence Stroll per Ellenbogen abgeklatscht hatte und mit Teamchef Otmar Szafnauer in dessen Ferrari von Silverstone abgereist war - angeblich nur zur nächsten Tankstelle.

Doch darauf gibt Perez nicht viel: "Ich denke, dass Otmar einfach ein sehr stolzer Ferrari-Besitzer ist", sagt er. "Was mache ich daraus? Nichts. Jeder darf machen, was er will. Vor allem außerhalb des Rennens. Und zum Ellenbogen von Lawrence habe ich auch nicht viel zu sagen. Ich mache mir nichts daraus."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.