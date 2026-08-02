Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Ich war Couch-Racer": Ralf Aron über seine fünfmonatige Pause

NLS
NLS7
"Ich war Couch-Racer": Ralf Aron über seine fünfmonatige Pause

Marini über Honda im Wandel: Es gab veraltete Herangehensweisen

MotoGP
Marini über Honda im Wandel: Es gab veraltete Herangehensweisen

Technikanalyse Ferrari 499P Evo: Jede Menge Neuerungen beim Monza-Test

WEC
Technikanalyse Ferrari 499P Evo: Jede Menge Neuerungen beim Monza-Test

Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

Formel 1
Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

WRC Rallye Finnland 2026: Nächster Pajari-Sieg nach Ogier-Drama

Rallye-WM
Finnland
WRC Rallye Finnland 2026: Nächster Pajari-Sieg nach Ogier-Drama

KTM zieht offenbar Konsequenzen: Vinales droht das vorzeitige Aus

MotoGP
KTM zieht offenbar Konsequenzen: Vinales droht das vorzeitige Aus

Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Formel 1
Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Quartararo verrät: So wenig fehlte im Formel-1-Simulator auf Bottas

MotoGP
Quartararo verrät: So wenig fehlte im Formel-1-Simulator auf Bottas
Historie
Formel 1

Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

Nach seinem Red-Bull-Aus rechnete Sergio Perez sogar mit dem Karriereende: Nun erklärt der Mexikaner, weshalb ihn die Situation mental an seine Grenzen brachte

Stefan Ehlen Lydia Mee
Bearbeitet:
Sergio Perez: Das letzte halbe Jahr bei Red Bull war "toxisch"

Sergio Perez als Red-Bull-Fahrer in der Formel-1-Saison 2024

Foto: LAT Images

Formel-1-Fahrer Sergio Perez hat im Podcast High Performance auf die Schlussphase seiner Red-Bull-Zeit zurückgeblickt und die letzten sechs Monate als "extrem hart" beschrieben. Perez sagte: "Ich schätze mich mental eigentlich als sehr belastbar ein, aber es war eine außergewöhnlich schwierige Zeit. Ich würde sogar sagen: Sie war toxisch."

Denn der interne Druck bei Red Bull war laut Perez "enorm": Die Erwartungshaltung an Perez war, an seine Erfolge aus den Vorjahren anzuknüpfen. Von 2021 bis 2023 hatte der Mexikaner als Red-Bull-Fahrer insgesamt fünf Grands Prix gewonnen und 2023 mit Platz zwei hinter Weltmeister Max Verstappen den ersten Red-Bull-"Doppelsieg" in der Fahrerwertung ermöglicht.

Nach vielversprechendem Beginn mit vier Podestplätzen in fünf Rennen riss der Erfolgsfaden für Perez in den folgenden Rennen der Saison 2024 jedoch abrupt ab: Er kam nach dem vierten Platz in Miami nicht mehr über einen sechsten Platz in Zandvoort hinaus. Er beendete das Jahr nur auf Platz acht in der WM-Gesamtwertung, während Verstappen wieder Weltmeister wurde.

Interne Machtkämpfe verschlechtern das Teamklima

Zu den ausbleibenden Ergebnissen kamen aus Perez' Sicht noch politische Machtkämpfe im Team dazu: "Wir hatten einfach zu viel Erfolg. Irgendwann wurden manche Leute davon gelangweilt und begannen, gegeneinander zu arbeiten."

Namen nannte Perez an dieser Stelle nicht, spielte mit diesen Aussagen aber möglicherweise auf den damaligen Teamchef Christian Horner an, der Mitte 2025 das Team verlassen musste und durch Laurent Mekies ersetzt wurde. Erst danach kehrte wieder Ruhe ein bei Red Bull.

Perez wusste nicht, ob es ein Comeback geben würde

Perez war dann schon nicht mehr dabei: Er hatte sich mit Red Bull im Winter 2024 auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Es seien zwar "insgesamt vier fantastische Jahre" bei Red Bull gewesen, doch aufgrund der diversen Vorkommnisse "wollte ich unbedingt eine Pause", sagte Perez. "Das Jahr außerhalb der Formel 1 kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt."

2026 kehrte Perez schließlich zurück: Er unterschrieb bei Formel-1-Neueinsteiger Cadillac. Doch geplant war das Comeback zum Zeitpunkt seines Ausscheidens bei Red Bull noch nicht: "Damals wusste ich nicht, ob ich zurückkommen möchte. Als ich die Formel 1 verlassen habe, dachte ich wirklich, dass es das gewesen sein könnte. Und ich war mit diesem Gedanken im Reinen."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist
Mehr von
Stefan Ehlen

Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Formel 1
Formel 1
Warum Kimi Antonelli ein "echter Gewinn" für die Formel 1 ist

Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will

Formel 1
Formel 1
Warum Audi erst 2027 ein weiteres Antriebs-Update einsetzen will

Sechs Prozent Wachstum: Formel 1 mit Zuschauerplus an der Strecke

Formel 1
Formel 1
Sechs Prozent Wachstum: Formel 1 mit Zuschauerplus an der Strecke
Mehr von
Sergio Perez

"Prozesse überdenken": Sergio Perez hadert mit fehlender Entwicklung

Formel 1
Formel 1
"Prozesse überdenken": Sergio Perez hadert mit fehlender Entwicklung

Pannenserie bei Cadillac ist "mehr als besorgniserregend"

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
Pannenserie bei Cadillac ist "mehr als besorgniserregend"

Vom Red-Bull-Schleudersitz zur Erfolgsgeschichte: Hadjar setzt neue Maßstäbe

Formel 1
Formel 1
Vom Red-Bull-Schleudersitz zur Erfolgsgeschichte: Hadjar setzt neue Maßstäbe
Mehr von
Red Bull

Red Bull will Verstappen halten - doch alles hängt von einem Faktor ab

Formel 1
Formel 1
Red Bull will Verstappen halten - doch alles hängt von einem Faktor ab

Neun Rennen in elf Wochen: Insider warnt vor Burnout in der Formel 1

Formel 1
Formel 1
Neun Rennen in elf Wochen: Insider warnt vor Burnout in der Formel 1

Red Bull gibt zu: Budgetdeckel bremst weitere Updates für 2026 aus

Formel 1
Formel 1
Red Bull gibt zu: Budgetdeckel bremst weitere Updates für 2026 aus

Aktuelle News

"Ich war Couch-Racer": Ralf Aron über seine fünfmonatige Pause

NLS
NLS7
"Ich war Couch-Racer": Ralf Aron über seine fünfmonatige Pause

Marini über Honda im Wandel: Es gab veraltete Herangehensweisen

MotoGP
Marini über Honda im Wandel: Es gab veraltete Herangehensweisen

Technikanalyse Ferrari 499P Evo: Jede Menge Neuerungen beim Monza-Test

WEC
Technikanalyse Ferrari 499P Evo: Jede Menge Neuerungen beim Monza-Test

Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

Formel 1
Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren