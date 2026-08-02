Sergio Perez packt aus: Warum die letzten Red-Bull-Monate "toxisch" waren

Formel-1-Fahrer Sergio Perez hat im Podcast High Performance auf die Schlussphase seiner Red-Bull-Zeit zurückgeblickt und die letzten sechs Monate als "extrem hart" beschrieben. Perez sagte: "Ich schätze mich mental eigentlich als sehr belastbar ein, aber es war eine außergewöhnlich schwierige Zeit. Ich würde sogar sagen: Sie war toxisch."

Denn der interne Druck bei Red Bull war laut Perez "enorm": Die Erwartungshaltung an Perez war, an seine Erfolge aus den Vorjahren anzuknüpfen. Von 2021 bis 2023 hatte der Mexikaner als Red-Bull-Fahrer insgesamt fünf Grands Prix gewonnen und 2023 mit Platz zwei hinter Weltmeister Max Verstappen den ersten Red-Bull-"Doppelsieg" in der Fahrerwertung ermöglicht.

Nach vielversprechendem Beginn mit vier Podestplätzen in fünf Rennen riss der Erfolgsfaden für Perez in den folgenden Rennen der Saison 2024 jedoch abrupt ab: Er kam nach dem vierten Platz in Miami nicht mehr über einen sechsten Platz in Zandvoort hinaus. Er beendete das Jahr nur auf Platz acht in der WM-Gesamtwertung, während Verstappen wieder Weltmeister wurde.

Interne Machtkämpfe verschlechtern das Teamklima

Zu den ausbleibenden Ergebnissen kamen aus Perez' Sicht noch politische Machtkämpfe im Team dazu: "Wir hatten einfach zu viel Erfolg. Irgendwann wurden manche Leute davon gelangweilt und begannen, gegeneinander zu arbeiten."

Namen nannte Perez an dieser Stelle nicht, spielte mit diesen Aussagen aber möglicherweise auf den damaligen Teamchef Christian Horner an, der Mitte 2025 das Team verlassen musste und durch Laurent Mekies ersetzt wurde. Erst danach kehrte wieder Ruhe ein bei Red Bull.

Perez wusste nicht, ob es ein Comeback geben würde

Perez war dann schon nicht mehr dabei: Er hatte sich mit Red Bull im Winter 2024 auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Es seien zwar "insgesamt vier fantastische Jahre" bei Red Bull gewesen, doch aufgrund der diversen Vorkommnisse "wollte ich unbedingt eine Pause", sagte Perez. "Das Jahr außerhalb der Formel 1 kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt."

2026 kehrte Perez schließlich zurück: Er unterschrieb bei Formel-1-Neueinsteiger Cadillac. Doch geplant war das Comeback zum Zeitpunkt seines Ausscheidens bei Red Bull noch nicht: "Damals wusste ich nicht, ob ich zurückkommen möchte. Als ich die Formel 1 verlassen habe, dachte ich wirklich, dass es das gewesen sein könnte. Und ich war mit diesem Gedanken im Reinen."